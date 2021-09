Du portrait de céréales à la sculpture de pièces automobiles, comment l’Inde célèbre le 71e anniversaire de PM Modi – Voir les photos

in

Les souhaits, tous plus uniques les uns que les autres, ont afflué de tous les coins pour le Premier ministre indien. (Twitter/Anupam Kher)

Le Premier ministre Narendra Modi fête son anniversaire aujourd’hui. Fidèle à son style, Twitter, son site de microblogging préféré, a explosé depuis le matin avec #HappyBirthdayModiji la top tendance en Inde. Les souhaits, tous plus uniques les uns que les autres, ont afflué de tous les coins pour le Premier ministre indien. Alors que plusieurs célébrités et sportifs ont partagé des photos avec Modi pour lui souhaiter, même Rahul Gandhi a envoyé un bref souhait à son rival.

Mis à part les vœux sur Twitter, le BJP a organisé une célébration d’anniversaire de trois semaines, qui comprendra des campagnes de vaccination, des campagnes sur l’environnement et la propreté, et des cartes postales de remerciement des citoyens. Les célébrations se termineront le 7 octobre, ce qui marque le 20e anniversaire de la prise de fonction de Modi en tant que ministre en chef du Gujarat. Le BJP présente les célébrations sous le nom de “Seva Samarpan Abhiyan”. Le Congrès, d’autre part, a contré la campagne avec une série de tweets pour commémorer la journée en tant que « Journée nationale du chômage ».

Voici un aperçu de certaines des manières les plus uniques de célébrer l’anniversaire de Modi :

Portrait de céréales

Priyanka Sahani, une artiste, a créé un portrait de 8 pieds de Modi en utilisant uniquement des céréales alimentaires. Elle a déclaré que l’Inde étant un pays agricole, elle a fait le portrait en utilisant des céréales alimentaires pour rendre hommage au Premier ministre.

Art de coquillage

Photo : Twitter/Sudarsan Pattnaik

L’artiste du sable Sudarsan Pattnaik, un pionnier dans le domaine, a créé un art du sable avec des coquillages. “J’ai utilisé des coquillages dans mon installation de sandart sur la plage de Puri à Odisha pour souhaiter à l’honorable Premier ministre son anniversaire”, a tweeté Pattnaik. « Que Mahaprabhu Jagannatha lui accorde une vie longue et saine pour servir mère Inde. »

Parc naturel

Photo : Twitter/All India Radio News

Un Narendra Modi Van a été créé en plantant 71 000 arbres dans le lac Lal Bahadur Shastri, à l’est d’Ahmedabad, en présence du nouveau ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel.

Sculpture

Photo : capture d’écran Twitter/Flt Lt Anoop Verma (à la retraite)

Un duo père-fils du district de Guntur dans l’Andhra Pradesh a créé une statue de Modi de 2 tonnes et 14 pieds à partir de ferraille automobile le jour de son anniversaire. La sculpture sera érigée à Bengaluru.

Vaccination Mega Corona

Photo : Twitter/Mukhtar Abbas Naqvi

Le ministre des Affaires des minorités de l’Union, Mukhtar Abbas Naqvi, a participé à une campagne de « vaccination Mega Corona » dans un centre de santé primaire du district de Rampur dans l’Uttar Pradesh sur « Seva Diwas » pour célébrer l’anniversaire du Premier ministre.

