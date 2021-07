Du PPF au NSC, les meilleurs plans d’épargne gouvernementaux avec leurs principales caractéristiques

Il existe une variété de plans d’épargne pour répondre à un large éventail d’investisseurs en fonction de leur profil de risque.

Il existe divers programmes d’épargne disponibles pour l’investissement, offerts à la fois par le gouvernement et les institutions financières du secteur public. Ces plans d’épargne s’adressent à un large éventail de personnes et encouragent les gens à investir pour divers objectifs dans la vie tels que l’éducation des enfants, le mariage, la retraite, etc.

Il existe également une variété de plans d’épargne pour répondre à un large éventail d’investisseurs en fonction de leur profil de risque. Certains des régimes d’épargne publics populaires comprennent le fonds de prévoyance publique (PPF), le certificat d’épargne national (NSC), le compte d’épargne de la poste, le dépôt à terme de la poste, le dépôt récurrent de la poste, le régime de revenu mensuel de la poste (POMIS), Kisan Vikas Patra ( KVP).

La plupart de ces plans d’épargne publics sont populaires parmi les investisseurs car ils sont fiables, peu risqués et sûrs. Les experts disent que certains d’entre eux sont idéaux pour la création de richesse à long terme. Comme ces options d’investissement ne sont pas affectées par la volatilité du marché, elles sont considérées comme des options d’investissement plus sûres, en particulier pour l’investisseur prudent. Certaines de ces options d’investissement sont assorties d’une période de blocage et de rendements supérieurs à l’inflation. Parallèlement, pour faire face à la hausse des coûts et de l’inflation, les taux d’intérêt sont révisés trimestriellement ou semestriellement sur certains de ces plans d’épargne.

Caisse publique de prévoyance (PPF) – Tout individu peut faire un investissement minimum de Rs 500 par an, et jusqu’à un investissement maximum de Rs 1,5 lakh par an. Le taux d’intérêt gagné par l’investisseur est de 7,1 pour cent par an composé annuellement. Les investisseurs bénéficient également d’une déduction fiscale pouvant aller jusqu’à Rs 1,5 lakh.

Certificat National d’Épargne (NSC) – On peut faire un investissement minimum de Rs 1000, sans limite supérieure. Le taux d’intérêt gagné par l’investisseur est de 6,8 pour cent par an composé annuellement. Une déduction fiscale peut également être demandée sur le dépôt effectué jusqu’à Rs 1,5 lakh.

Compte d’épargne de la Poste – Tout individu résident peut commencer avec un investissement minimum de Rs 500, sans limite supérieure d’investissement. Le taux d’intérêt proposé est de 4 pour cent par an. Les intérêts perçus sur un compte d’épargne postale sont exonérés d’impôt.

Dépôt à terme au bureau de poste – Un individu peut faire un investissement minimum de Rs 1000, sans plafond d’investissement maximum. Le taux d’intérêt offert est de 5,5 % pour les 3 premières années et de 6,7 % pour une durée de dépôt de 5 ans. Déduction fiscale en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961 offerte jusqu’à 5 ans en dépôt.

Dépôt récurrent au bureau de poste – On peut faire un investissement minimum de Rs 100, sans limite supérieure. Le dépôt peut être effectué par un particulier seul ou conjointement. Le taux d’intérêt offert est de 5,8 pour cent. Les intérêts sont imposables, sans déduction sur les arrhes.

Régime de revenu mensuel de la poste (POMIS) – On peut faire un investissement minimum de Rs 1000 avec un maximum de Rs 4,5 lakh dans un seul compte et Rs 9 lakh dans un compte joint. Le taux d’intérêt offert est de 6,6 pour cent par an payable mensuellement. Les intérêts sont imposables et aucune déduction n’est autorisée sur les dépôts.

Kisan Vikas Patra (KVP) – Un particulier peut faire un investissement minimum de Rs 1000, sans limite supérieure. Le taux d’intérêt offert est de 6,9 ​​pour cent pa composé annuellement. Impôt sur les intérêts, le montant reçu à l’échéance exonéré. Avec cette option d’investissement, le montant investi double en 10 ans et 4 mois (124 mois).

