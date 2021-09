Du PPF aux fonds communs de placement, voici les 5 meilleures options d’investissement à long terme

Avec cette option d’investissement liée au marché, un investisseur peut diversifier son portefeuille grâce à divers instruments tels que les actions, les fonds du marché monétaire, les fonds de dette, etc.

Lorsqu’ils optent pour des investissements à long terme, les gens recherchent toujours le meilleur retour sur investissement dans un délai déterminé. Cela dit, le besoin de rendements de ces investissements varie d’une personne à l’autre et dépend des objectifs financiers de l’investisseur tels que son horizon d’investissement, son appétit pour le risque et sa liquidité.

Même s’il existe de nombreuses options d’investissement disponibles pour l’investissement à long terme, telles que les fonds communs de placement, les FD bancaires et les actions, les experts du secteur disent qu’il faut d’abord comprendre son outil d’investissement avant d’investir. Par exemple, investir dans des actions et des actions est plus risqué que d’investir dans une banque FD. L’appétit pour le risque d’un investisseur dénote l’ampleur du risque qu’il peut prendre en fonction de ses objectifs et des rendements attendus.

Pour l’épargne à long terme, voici quelques options d’investissement que les investisseurs peuvent examiner ;

Dépôts à terme (FD)

Les dépôts à terme offerts par les différentes banques donnent presque toujours des rendements fixes sur les investissements. Notez que les rendements des investissements pourraient être relativement faibles, mais la popularité de cette option d’investissement est due au fait qu’elle offre une stabilité financière et est considérée comme l’un des outils d’investissement sûrs. Ils sont faciles à renouveler et ils sont moins volatils, ce qui en fait une option d’investissement à long terme populaire.

Caisse publique de prévoyance (PPF)

Une autre option d’investissement la plus sûre, les fonds de prévoyance publics (PPF) sont un choix idéal pour les investisseurs à long terme car ils offrent un solide retour sur investissement. Le PPF est assorti d’une durée fixe de 15 ans qui peut également être prolongée par bloc de 5 ans. Cependant, PPF propose des liquidités sous forme de retraits partiels à partir de la 7ème année. Outre la nature sûre et sécurisée du PPF, le triple allégement fiscal – EEE (Exempt, Exempt, Exempt) attire également les investisseurs vers ce programme.

Régime national de retraite (NPS)

Les experts disent que le NPS est une autre option d’investissement idéale pour les investisseurs à la recherche d’investissements à long terme, car il offre une flexibilité en permettant à l’investisseur de choisir entre les régimes automatique et actif. Cela dit, la période de blocage de cette option d’investissement varie en fonction de l’âge de l’investisseur. Un autre avantage d’investir dans le NPS est qu’il offre aux investisseurs de faire des retraits partiels de leurs investissements.

Fonds communs de placement

En raison de leurs rendements plus élevés sur les investissements à long terme, les fonds communs de placement sont considérés comme l’une des meilleures options pour de nombreux investisseurs. Avec cette option d’investissement liée au marché, un investisseur peut diversifier son portefeuille grâce à divers instruments tels que les actions, les fonds du marché monétaire, les fonds de dette, etc. De plus, des gestionnaires de fonds expérimentés guident les investisseurs dans leurs décisions d’investissement. Parallèlement à cela, la facilité d’investissement, la transparence et les économies d’impôt sont quelques-uns des autres avantages d’investir dans des fonds communs de placement.

Actions

Les gens savent que l’investissement en actions est risqué, cependant, plus le risque est élevé, plus les rendements sont élevés. Avec cette option d’investissement, il n’y a pas de durée minimale d’investissement. Les experts du secteur affirment que même s’il s’agit d’une option d’investissement risquée, de nombreux investisseurs considèrent les actions directes comme une option d’investissement à long terme idéale, notamment en raison des récompenses plus élevées qu’elles offrent. En raison de la volatilité des marchés et des risques élevés encourus, il est suggéré d’analyser les marchés boursiers avant d’y investir.

