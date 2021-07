05/07/21 à 21:55 CEST

Javier Tebas, Le président de la Liga, a répondu via ses réseaux sociaux à Pep Guardiola après les déclarations de l’entraîneur catalan où il l’a exhorté à apprendre de la Premier League.

Thèbes a tweeté : “Pep, du Premier j’apprends tous les jours, ce serait bien qu’ils t’apprennent un peu la macroéconomie du foot, Nous aurons des nouvelles sur les effets des clubs d’État sur l’inflation des salaires, la démographie, la pénétration de la télévision payante, la Chine… et sur l’acquittement dans le TAS.”

Rappelons que l’entraîneur de City avait indiqué aujourd’hui qu’« il y a une meilleure gestion en Premier League, ce qui se voit en Asie, apprend M. Tebas. Peut-être que le football est le seul business dans lequel les gens qui veulent investir sont mal vus. Je ne le comprends pas car cela affecte d’autres clubs à travers le monde.”

Guardiola a souligné : « Quel problème y a-t-il dans lequel United, Manchester City, Chelsea ou Liverpool veulent investir ? Des clubs comme le nôtre ne veulent aucun profit, mais plutôt réinvestir pour que le club puisse continuer à grandir pour les fans. Il y a un contrôle de l’UEFA, comme dans le Fair Play Financier. Si le produit se vend mieux et qu’on paie plus pour les droits télé, M. Tebas, qui en sait plus sur tout que quiconque et est plus sage que quiconque et se met dans la maison des autres, alors qu’il apprenne.

“Peut-être que comme ça le Barça, Madrid, l’Atlético ou Valence auront plus de ressources pour faire les investissements qu’ils devraient faire et si nous commettons une erreur, ils nous pénaliseront et nous ne pourrons pas jouer mais comme ce n’est pas le cas que chacun on fait ce qu’on veut. Si Tebas vendait mieux le produit, serait-il plus facile pour le Barça d’avoir Messi ? Il fait tout bien, mais alors le problème vient des autres pays et les autres clubs », a déclaré l’ancien technicien du FC Barcelone.