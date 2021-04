Du prince Philip à un nouveau chapitre de l’histoire des peuples anglophones ⋆ .

Washington – Je n’ai pas pu joindre ma collègue Wlady Pleszczynski pendant la majeure partie de la journée de samedi. Il manquait mystérieusement. Le samedi, nous parlons pendant au moins une heure au téléphone des événements de la semaine dernière, mais pas ce samedi. Son téléphone a sonné et sonné, le tout pour rien. La même chose était vraie pour deux autres de mes confidents du week-end. J’avais des nouvelles importantes à leur transmettre, mais personne ne répondait au téléphone. À la fin de la journée, j’ai finalement réveillé Wlady. Où était-il allé? Il avait été absorbé par la couverture par la British Broadcasting Corporation des rites funéraires du prince Philip. Il en était de même pour mes deux autres amis. En fait, il en était de même pour un nombre étonnamment grand de Yanks. N’ont-ils jamais entendu parler de notre guerre révolutionnaire?

Je sais que les brutes de gauche ici en Amérique ont souillé les monuments de George Washington, mais les conservateurs américains honorent toujours George comme le père de notre pays, et j’aurais pensé qu’ils pourraient se retenir lorsque l’époux de la reine de 73 ans est décédé. , mais non. Les conservateurs américains étaient aussi désireux qu’un mineur de charbon du Yorkshire de rendre hommage à Philip et vraisemblablement à la reine. Ce n’est pas seulement que Wlady a voulu rendre hommage au prince, mais il a également été emporté par la splendeur: l’apparat, le plafond d’or de la chapelle Saint George du château de Windsor, la robe ornée des participants, la musique magnifique et voici la reine dans sa robe de deuil et sa solennité solitaire. Son compagnon de 73 ans était parti.

Alors, quelle était la nouvelle importante que je devais transmettre à mes confidents? Hélas, ils l’avaient déjà. Les Britanniques savent vraiment comment organiser un spectacle funéraire. Je l’ai regardé pendant environ une heure avant de devoir sortir les poubelles du matin. Mais pourquoi tant d’Américains ont-ils été absorbés par les activités de la chapelle Saint-Georges? Eh bien, ils étaient beaux en eux-mêmes. Cela je le sais pour une certitude, mais il y a autre chose. Contrairement à un concert de rock ou à une manifestation de rue ou à une fusillade de la police – tous étant des divertissements publics des deux côtés de l’Atlantique – l’enterrement du prince était traditionnel. Je pense que les Américains aspirent à participer à la tradition, et nous en avons si peu d’exemples dans le tumulte moderne de la vie quotidienne.

Le New York Times, dans sa couverture des événements de samedi, n’arrêtait pas de laisser entendre qu’il y avait des nuages ​​inquiétants à l’horizon pour la Grande-Bretagne. La BBC a reçu quelque 100 000 plaintes de téléspectateurs lorsqu’elle a annulé la couverture télévisée de sa programmation prévue par respect pour les activités à Windsor et les événements connexes. Eh bien, 100 000 mécontents ont manqué une conférence télévisée sur la façon de planter des mufliers ou de préparer des pâtes (nous parlons de la BBC le samedi matin, après tout). Cela ne se compare pas à des millions de clients satisfaits dans les îles britanniques et à des millions d’autres dans le monde samedi dernier. Je pense que beaucoup aspiraient à au moins être spectateurs de la télévision lors d’un événement mettant en vedette une tradition intemporelle, des institutions vénérables et un événement important – à savoir, le décès d’un personnage historique, le prince Philip, et éventuellement la reine Elizabeth II. Ensuite, une nouvelle génération viendra au premier plan. Tout était exposé samedi.

De telles choses se produisent en Grande-Bretagne depuis des siècles, et elles se produisent ici aussi. Au cours du week-end, l’histoire se faisait en Grande-Bretagne et les Américains pouvaient la regarder. De nombreux Américains reconnaissent que leur pays est né de l’histoire britannique. Nous avons un passé partagé avec nos cousins ​​britanniques – ce qui soulève une question connexe.

L’historien britannique Andrew Roberts, auteur, entre autres, de «Une histoire des peuples anglophones depuis 1900» a écrit à ce sujet ces dernières années. Il prévoit une nouvelle alliance des peuples anglophones comme contrepoids aux nations autoritaires du globe. Il note que les nations anglophones ont les mêmes valeurs, plusieurs des mêmes institutions, des traditions similaires et la même langue. Il les voit composer l’Anglosphère.

«L’anglosphère est le nom donné à tous ces pays du monde», écrit-il, «où la majorité des gens parlent l’anglais comme première langue, qui ont presque tous des points de vue similaires et des valeurs communes.» Il voit “un cas de plus en plus grand qu’une forme de fédération entre” le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni “créerait une nouvelle superpuissance mondiale et alliée des États-Unis, la grande ancre de l’Anglosphère.”

Donc, peut-être que nous ne regardions pas seulement un spectacle historique le week-end dernier de l’histoire britannique. Peut-être regardions-nous les lueurs d’une évolution d’un nouveau chapitre de l’histoire des peuples anglophones en route pour défendre la démocratie contre ses ennemis.