du règne de ‘Canelo’ à la défaite de Josué et à l’essor de la boxe espagnole

Ce 2021 il y a eu de grands moments sur le ring, tellement nombreux qu’il est difficile de choisir le meilleur. Pour être juste, nous allons être guidés par les prix décernés chaque année par le Conseil mondial de boxe (WBC) après les votes des fans. Ils ont choisi Saul ‘Canelo’ lvarez comme le meilleur de l’année, pour sa victoire contre Plante de Caleb, devenant le champion incontesté des super-moyens et le premier Latino à être le monarque des quatre organisations : WBC, WBA, WBO et IBFSans compter qu’au cours des 11 derniers mois, il a battu trois champions du monde pour leur ravir le titre.

Le KO de l’année est allé à Oscar Valdez pour son triomphe sur Michel Berchelt; le portoricain Amanda Serrano –Champion du monde poids plume WBC et WBO– a été nommé combattant de l’année ; le face à face entre Tyson fureur Oui Deontay Wilder, qui a vaincu le premier, a été désigné comme le combat de l’année ; le match le plus dramatique a été le match nul entre l’Américain Jermell charlo et l’argentine Brian Castaño chez les super-welters, tandis que la révélation de l’année est revenue à l’australien George Kambosos.

Une année au cours de laquelle le retrait des Philippins a été confirmé Manny Pacquiao, le seul vainqueur de douze titres dans huit catégories différentes ; dans quel poids lourd Anthony Josué perdu à Oleksandr Usyk les ceintures de AMB, la MENSONGE et la OMB après s’être montré loin de sa meilleure version ; et dans lequel le grand moment de la boxe espagnole a été certifié. Sandor Martin Non seulement il a conservé le titre de champion d’Europe des super-légers, mais il a pris d’assaut les États-Unis en battant l’ancien champion du monde Mikey Garcia; Kerman Lejarraga a conquis le titre d’Europe dans un second poids et le défend, et Kiko Martinez Il est une nouvelle fois proclamé champion du monde poids plume en éliminant le champion en titre, le Britannique Galahad d’enfant.

Une année où la boxe espagnole est revenue de la Jeux Olympiques de Tokyo avec trois diplômes, ceux de Gabriel Escobar, Gazi Jalidov et un Enmanuel Reyes Pla qui est entré dans l’histoire le 2 novembre en remportant le bronze au Coupes du monde ABA et chez les filles, deux nouvelles championnes d’Europe, Joana Suárez, Marie Romero, qui a rejoint Joana pastrana Oui Mélanie Sorroche, donnant pour la première fois 4 champions (bien que Pastrana ait annoncé sa retraite).

Un 2021 dans lequel le pouvoir du promoteur s’est confirmé Salle d’allumettes et la plateforme DAZN montrer la meilleure boxe et cela a été défini par lui-même Mauricio Sulaiman, président de la Conseil mondial de boxe (WBC), comme le meilleur dans l’histoire de l’art noble de l’anneau.

