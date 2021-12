Du rétablissement remarquable de Christian Eriksen aux larmes de Pep Guardiola pour Sergio Aguero… voici les moments les plus réconfortants de 2021

Cette année, nous avons eu notre juste part de moments réconfortants dans le football qui nous donnent à tous une perspective sur la façon dont le sport peut rassembler les fans ; de larmes, d’hommages émotionnels et de grands actes de bonté.

Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque lors de l’Euro 2020 et la communauté du football s’est mobilisée pour lui souhaiter bonne chance dans son rétablissement.

Il y a eu des moments magiques cette année

Marcus Rashford a concentré son influence sur le fait de faire la différence en collectant des fonds pour la pauvreté des enfants, tout en forçant le gouvernement à renoncer aux repas scolaires gratuits.

Le gardien de Liverpool, Alisson Becker, a marqué un but spectaculaire à la dernière minute contre West Brom et a dédié le but à son défunt père.

Alors que 2021 touche à sa fin, talkSPORT EDGE revient sur les moments les plus réconfortants du football – regardez la vidéo ci-dessous.

EDGE: les moments de football les plus réconfortants de talkSPORT EDGE en 2021