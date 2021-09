Du retour de Cristiano Ronaldo à l’erreur Insta de Nicholas Pepe

in

Tout un week-end, n’est-ce pas. Ronaldo a basculé à Manchester et il y avait des joueurs d’Arsenal qui trollaient leur propre club.

Faites votre choix parmi les éléments suivants et choisissez votre favori parmi les réseaux sociaux ce week-end.

.

Le retour de Ronaldo a été le billet le plus chaud du week-end

RONNIE ROCKS OLD TRAFFORD

Cela devait juste arriver, n’est-ce pas ? Cristiano Ronaldo a marqué deux buts lors de ses deuxièmes débuts très attendus avec les Diables rouges. Scènes absolues à Old Trafford.

Les visages des célébrités étaient nombreux pour voir la Seconde Venue de Ronnie; de Burna Boy à Olly Murs, de Dec Donnelly à Stormzy. Et bien sûr, l’ancien patron Sir Alex Ferguson était là pour regarder le drame se dérouler.

Mais avez-vous remarqué la mère de Ronaldo en larmes de joie ? Sa présence à Old Trafford a peut-être été une surprise étant donné que Ronaldo lui avait auparavant interdit d’assister à des matchs.

Ronaldo a déjà fait la loi : « Elle n’a pas le droit de regarder de gros matchs.

« Je lui dis : ‘Ecoute, je n’ai plus de père. Je ne veux pas perdre ma mère non plus, alors tu ne vas pas regarder les quarts de finale, les demi-finales ou les finales’.

Cependant, elle ne pouvait plus garder son enthousiasme et son admiration pour son fils – quel beau moment.

BELLINGHAM LE GARÇON DE LA BIÈRE

En Allemagne, le Borussia Dortmund a battu le Bayer Leverkusen 4-3 en Bundesliga et nous avons pu assister aux incroyables capacités réflexes de Bellingham.

Les supporters locaux n’étaient pas très satisfaits de ses buts alors qu’ils commençaient à lancer des pintes sur les joueurs. Cependant, le joueur de 18 ans a rapidement réagi et a rapidement attrapé une tasse et a bu une gorgée effrontée – sa toute première bière !

Il a déclaré sur Twitter: “Une journée parfaite pour ma première bière… pas un fan.”

PEPE POUSSE TROP LOIN

Les réseaux sociaux ont été un champ de mines pour Arsenal ces dernières semaines. Ainsley Maitland-Niles était furieuse de ne pas être autorisée à partir.

Et les Gunners sont devenus une usine à mèmes alors qu’ils ont trébuché sur trois défaites lors de leurs trois premiers matchs.

Et même Nicolas Pepe prenait le train en marche, plaisantant sur les performances douteuses de son équipe cette saison. Et puis supprimé rapidement le message « nous restons debout ».

Donnez peut-être le bénéfice du doute à votre club avant d’aller sur les réseaux sociaux, Pepe…

JESSE PEINT UNE IMAGE

Jesse Lingard a rempli nos cœurs de joie, dont le poste qui a marqué la vie après la victoire mémorable de Manchester United sur Newcastle nous a fait croire aux miracles.

JLINGZ nous a dit de « Dream Big Kids » aux côtés d’images d’un jeune Lingard aux côtés de Ronaldo à l’entraînement, il y a plusieurs lunes.

Le jeune d’Arsenal Charlie Patino est devenu VIRAL après avoir détruit les joueurs de l’équipe première de Manchester United Dean Henderson et Phill Jones avec un magnifique but en solo.

Le joueur de 17 ans a pu être vu en train d’annihiler Jones et de battre le gardien de but Henderson avec une finition trempée lors d’un match des moins de 23 ans.

Les fans sur les réseaux sociaux ont réagi à la compétence et espèrent voir la starlette commencer bientôt dans la première équipe d’Arsenal. Très bientôt.