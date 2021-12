Du retour de Stevie G à Raheem Sterling rejoignant le club des 100 buts

La Premier League est de retour avec un autre week-end à succès.

Du retour anticipé de Steven Gerrard à Anfield à un affrontement clé pour les équipes promues en chute libre, Brentford et Watford.

Voici cinq points de discussion pour concentrer votre attention avant le coup d’envoi.

STEVIE G DE RETOUR À ANFIELD

Depuis qu’il a quitté Liverpool en 2015, la légende du club Steven Gerrard devrait faire son retour à Anfield après six ans, mais cette fois en tant qu’adversaire.

Après avoir remporté trois matchs sur quatre, le joueur de 41 ans a eu un impact considérable dans la pirogue d’Aston Villa et a affirmé que gagner trois points est beaucoup plus important que son retour à Anfield.

Gerrard a déclaré: « Pour tout le monde, c’est une occasion énorme pour moi, c’est 3 points – c’est un gros match de football. C’est 90 minutes sur lesquelles nous devons nous concentrer.

« Nous n’avons pas à nous préoccuper de l’occasion, nous devons juste nous concentrer sur notre plan de match, notre préparation, ce pour quoi nous nous sommes préparés et essayer de le livrer. »

Et si Gerrard arrache une victoire à son ancien club, il sera sur la bonne voie pour entrer dans l’histoire.

Les statistiques montrent que les anciens joueurs gérant contre les Reds à Anfield en Premier League ont perdu 14 de leurs 16 dernières visites (W1 D1), Kevin Keegan étant le dernier ancien joueur de Liverpool à y gagner, en mai 2003 avec Manchester City.

.

Steven Gerrard a remporté trois des quatre matchs en tant que manager d’Aston Villa

BATAILLE DES CTÉS PROMU

Brentford et Watford sont loin d’être des étrangers car les deux équipes se sont déjà rencontrées dans les deuxième, troisième et quatrième niveaux du football anglais.

Après avoir été promus du championnat, les abeilles et les frelons se rencontrent lors de leur toute première rencontre de haut niveau – et quel affrontement important ce sera.

Watford de Claudio Ranieri doit remporter une victoire et nager pour se mettre en sécurité loin de la zone de relégation mortelle, tandis que l’équipe de Thomas Frank doit rester à flot et rechercher ces trois points vitaux.

Cependant, avec l’absence de leurs joueurs clés des deux côtés, cela ressemble à un match serré.

Brentford sera sans Ivan Toney, qui a été testé positif pour Covid et l’ailier important de Watford, Ismalia Sarr est absent avec une blessure cruciale aux ligaments du genou.

.

Brentford et Watford se sont rencontrés auparavant dans le championnat avec les Bees gagnant 2-0

RETOURS DE RIVALITÉ SAVOUREUX

La relégation de Leeds de la Premier League en 2004 avait effectivement mis fin à leurs années et années de rivalité avec Chelsea, mais après seize ans loin de la ligue, les équipes se sont rencontrées deux fois et sur leur troisième ce week-end.

Et bien que nous ne nous attendions pas à une réplique de la finale physique de la FA Cup 1970, nous sommes sûrs d’assister à un affrontement passionnant.

Lors de leurs cinq derniers matches de championnat, Chelsea a fait match nul à domicile contre Burnley et Manchester United, perdu contre West Ham et battu Leicester et Watford, mais leur récente mauvaise série ne semble pas être remise en question avec le retour de l’attaquant vedette Romelu Lukaku en forme.

L’équipe de Marcelo Bielsa pourrait cependant être de nouveau en danger car elle sera privée du capitaine Liam Cooper et de Kalvin Phillips.

Et pour aggraver les choses, Leeds n’a remporté que deux de ses 32 derniers matches à l’extérieur à Londres toutes compétitions confondues (D7 L23) – aïe.

.

Le retour en forme de Romelu Lukaku pourrait être un tournant pour Chelsea

LE SIÈCLE DE STERLING

Raheem Sterling de Manchester City est bel et bien sur le point de rejoindre le club des 100 buts s’il veut marquer contre Wolverhampton.

Le joueur de 27 ans a marqué 99 buts en Premier League (18 pour Liverpool, 81 pour Manchester City) et il serait le 32e joueur différent à atteindre le triple de la compétition.

Sterling rejoindra Mohamed Salah et Sadio Mane pour franchir le cap de la Premier League cette saison.

Et ce n’est pas tout, Sterling deviendra également le huitième plus jeune à atteindre le siècle (27 ans et 3 jours le jour de ce match).

.

Raheem Sterling est sur le point de marquer 100 buts en Premier League

L’ASCENSION DU TOON

Newcastle avait finalement remporté un match de Premier League cette saison, et les Magpies doivent continuer sur leur lancée s’ils veulent sortir de la zone de relégation.

Et pour ajouter plus d’étincelle à l’équipe d’Eddie Howe, ils affronteront Leicester de Brendan Rodgers, qui lutte actuellement pour la cohérence cette saison et s’est écrasé hors de la Ligue Europa.

À la lumière de la forme des Foxes, il est maintenant temps pour Howe et son équipe de prouver leur valeur avant l’ouverture du chéquier et de la porte de sortie en janvier.

.

Newcastle United vise sa deuxième victoire de la saison contre Leicester City