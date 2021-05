Compartir

Au 18ème siècle, le baron Rothschild de la célèbre dynastie bancaire Rothschild était crédité d’avoir dit “le moment d’acheter, c’est quand il y a du sang dans les rues”, il a ensuite fait fortune en achetant la panique qui a découlé de la bataille. de Waterloo. À l’heure actuelle, le marché mène une guerre contre le sentiment, en particulier ce week-end récent. La circulation sanguine est forte sur les marchés de la cryptographie, et les traders à effet de levier directionnels font leurs valises et rentrent chez eux, après avoir été vendus lors de la vente brutale de la semaine dernière, ou face à des réévaluations de portefeuille de proportions douloureuses. En revanche, au cours des dernières semaines, les traders d’arbitrage delta neutre bien capitalisés se sont délectés de la volatilité vertigineuse provoquée par la panique qui a provoqué des dislocations de prix lucratives sur les bourses systématiquement exploitées à des fins lucratives, ces traders ont connu des jours extrêmement rentables ces derniers temps. À titre d’exemple de mouvements de prix, Bitcoin a maintenant connu la plus grande bougie mensuelle de l’histoire, un mouvement directionnel stupéfiant de 29 000 $.



Graphique montrant le mouvement historique des données de sentiment de crypto-monnaie Alternative.me. Actuellement au plus bas du cycle.

Cette dernière baisse hebdomadaire de 25% signifie que BTC a corrigé, à son apogée, un surprenant ~ 50% au cours des deux dernières semaines, et beaucoup d’autres ont encore souffert à mesure que les récits autour des crypto-monnaies changent considérablement. Il y a deux semaines, c’étaient les préoccupations d’ESG concernant le consensus de preuve de travail Bitcoin énergivore et les tweets plutôt tactiques de Musk, qui ont ensuite été multipliés par les médias grand public. Au cours du week-end, les préoccupations ESG entravant l’adoption se sont déplacées vers de nouveaux rapports selon lesquels le gouvernement chinois cherche à nouveau à restreindre l’exploitation minière en Chine. Les rapports de cette nature n’ont rien de nouveau et beaucoup ignorent le «FUD» comme une distraction supplémentaire. Cependant, un examen plus approfondi de l’histoire a ajouté de la légitimité à l’histoire « La Chine interdit la crypto-monnaie » à laquelle nous sommes tous habitués au fil des ans. Cette fois, la source était directe du plus haut responsable chinois à ce jour qui a exprimé des préoccupations réglementaires concernant l’industrie minière chinoise dominante. Le vice-Premier ministre du PCC, Liu, a lancé un sévère avertissement vendredi soir…

Le second est de résolument prévenir et maîtriser les risques financiers… renforcer la supervision des activités financières des sociétés plateformes, sévir contre les comportements de minage et de trading de Bitcoin, et résolument empêcher la transmission des risques individuels au champ social.

Tous les détails sur la façon dont cet avertissement sera mis en œuvre ne se sont pas encore matérialisés, mais le marché a déjà pris des mesures de précaution avec des informations selon lesquelles les mineurs ont commencé à limiter leur exposition aux investisseurs chinois et cherchent à déployer leurs opérations en dehors de la Chine. Certaines bourses chinoises ont également pris des mesures pour restreindre certains contrats de dérivés à effet de levier aux commerçants chinois en prévision que le récit « La Chine interdit la crypto-monnaie » aura de graves conséquences cette fois, non seulement pour les mineurs mais pour des milliers de commerçants de détail. Ils spéculent et investissent via des bourses. .

Il est souvent difficile d’évaluer les conséquences réelles d’informations comme celle-ci en provenance de Chine, mais, sans aucun doute, la crainte aiguë que les acteurs du marché chinois soient contraints de liquider leurs avoirs en crypto-monnaie et de réduire / conclure des transactions est très réelle et c’est le principal parce que cela a fait chuter l’ensemble du marché. En prenant du recul par rapport à la peur pour obtenir une meilleure perception et un meilleur sentiment, il vaut la peine de suivre les principaux acteurs sur le terrain en Chine, tels que Jiang Zhuoer, PDG de BTC.TOP, qui contrôle environ 2% du hachage mondial. Rapidité. Cette éventuelle purge des mineurs chinois peut, à long terme, être un résultat net positif pour l’amélioration de la décentralisation de la sécurité que l’exploitation minière apporte au réseau Bitcoin, une préoccupation qui retient la communauté Bitcoin et les sceptiques depuis de nombreuses années.

Avec l’activité Twitter de Musk qui ressemble maintenant à une vieille nouvelle, le marché cette semaine reste dans une grande panique. Comme on le voit, avec un sentiment à des niveaux records, le chiffre d’affaires inévitable des actifs numériques perçus plus risqués a lieu et revient à l’ETH et à la BTC. La domination de Bitcoin s’est maintenant rétablie du creux de 40% et se situe à environ 48% au moment de la rédaction de cet article, reflétant la fuite des capitaux vers la «sécurité» au sein des crypto-monnaies. Avec le recul, Dogecoin, Asscoin, CumRocket, Shiba Inu, et al. C’étaient tous des signes que le marché était devenu trop chaud pendant ce marché haussier, et comme nous l’avons noté dans April Weekly, le capital de ces devises meme retrouverait probablement son chemin vers Bitcoin et Eth, ce qui semble être le cas maintenant.

Maintenant, la question à un million de dollars est, où cela laisse-t-il le marché ?

En regardant les précédents marchés haussiers comme guide, il devrait encore y avoir du chemin à parcourir pour le marché et malgré l’échec des analyses en chaîne pour anticiper cette correction, bon nombre des principales mesures semblent toujours solides pour de nouveaux gains. l’année avance. Une leçon douloureuse à retenir pour beaucoup est que le sentiment et le récit l’emportent de manière écrasante sur les données et les analyses en chaîne, en particulier sur un marché plein d’effet de levier, quel que soit l’optimisme des signaux.

Si nous entrons dans un marché baissier prolongé à ce stade, avec l’offre publique de Coinbase comme point pivot, alors ce sera le marché haussier cyclique le plus court de l’histoire du bitcoin et invaliderait les modèles de tarification les plus populaires tels que le flux d’actions du Plan B. Notre avis est que ce ne sera pas le cas.

Graphique montrant les marchés haussiers historiques par rapport au cycle actuel, qui est terminé à environ 50 % sur la base des périodes historiques Graphique montrant l’action actuelle des prix du marché haussier superposée au marché haussier de 2010-2013

Certaines nouvelles haussières possibles pour compléter cet hebdomadaire sont que malgré l’effusion de sang, il est clair que de grandes quantités de pièces stables restent en circulation liquide avec de nouvelles émissions. C’est une indication possible que les commerçants et les investisseurs ne sont pas disposés à retirer et à échanger définitivement leur USD numérique contre de la vraie monnaie fiduciaire, mais sont heureux de rester en marge de la liquidité en USD jusqu’à ce que ce dernier mouvement ait au moins mûri et ait établi un nouveau commerce intervalle. Il serait inquiétant de constater une baisse des écuries en circulation, ce qui indiquerait que les investisseurs quittent réellement les crypto-monnaies, mais c’est exactement le contraire qui s’est produit. La puissance de feu de cette poudre sèche est importante, quand et si elle est déployée est une autre affaire.

Graphique de The Block Crypto, montrant l’offre totale de pièces stables au fil du temps.

En bref, notre opinion est que rien de significatif n’a changé autour du dossier d’investissement pour Bitcoin, Ethereum et d’autres alternatives sélectionnées. Il y a un angle ESG avec Bitcoin qui devra être résolu pour que certaines parties du marché se sentent à l’aise avec son adoption, mais dans l’ensemble, par rapport à 2017, les marchés des crypto-monnaies sont confortablement sur la bonne voie pour une adoption plus élevée et des gains de prix. . heures supplémentaires.

Au milieu de la panique, il est facile de perdre de vue certains des développements incroyablement haussiers sur les marchés – la dernière interview avec Ross Steven, PDG de NYDIG, en est un exemple. À notre avis, NYDIG est l’une des plus grandes sociétés axées sur le Bitcoin sur le marché à l’heure actuelle, récemment renforcée par le transfert de John Dalby de Bridgewater Associates à NYDIG en tant que directeur financier.

Un autre développement important est que la signalisation Taproot atteint un consensus de minage de 95%, ce qui signifie que la mise à jour du protocole Taproot sera bloquée lors de la prochaine époque de minage si le consensus de 95% est maintenu, plus la semaine prochaine.

“Samedi, j’ai parlé avec le chef de trois des plus grandes banques centrales du monde de l’inflation aux États-Unis et du Bitcoin … Je suppose qu’il y a 50/50 chances qu’une banque centrale déclare le Bitcoin ayant cours légal ou monnaie de réserve dans les 12 mois. ” ‘

Ross Steven, PDG de NYDIG.

Performance hebdomadaire des crypto-monnaies : 25 mai 2021. Source www.bitgur.com