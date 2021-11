du sous-marin à la montre submersible

20/11/2021

Le à 08:50 CET

Lola Alamo

Les sous-marin Sirocco causé une perte ce printemps en Carthagène après plus de 2 300 jours dans l’eau et plus de 33 000 heures d’immersion avec la marine espagnole. L’arme sous-marine, de conception française, a été construite dans les anciens chantiers navals de Bazán à Carthagène, aujourd’hui Navantia. Au 1982, le deuxième sous-marin de la classe Étroit (S-70) il fut jeté à l’eau et, un an plus tard, remis à la Marine dans la ville portuaire.

Maintenant près de quarante ans plus tard l’arme sous-marine a été mise au rebut pour donner une seconde vie à son acier d’une grande résistance. Au mois de mai, la société Carthagène frères anglais acheté le submersible à la Marine pour le mettre au rebut et le faire fondre.

Un procédé développé pour la première fois dans le Quai des Escombreras et cela a duré près de cinq mois. « Le Sirocco pesait 1 000 tonnes », Expliquer Tomas anglais, gérant de la société qui a acquis le sous-marin.

Même ainsi, après la vente aux enchères, le Marine a profité de certains éléments de la Sirocco qui pourraient servir de pièces de rechange pour les deux seuls sous-marins de cette même série qui continuent à servir aujourd’hui : le Galerna (S-71), qui reste dans les chantiers navals de Navantia subissant sa cinquième Grande Carena et la Tramontane (S-74), qui sera opérationnel pendant au moins un an de plus comme l’a rapporté l’Amiral Chief of the Navy General Staff (AJEMA), Antonio Martorell Lacave, lors de sa dernière visite à Carthagène.

Plus précisément, la Marine a retiré le Siroco le hélice et ballasts de secours, qui transporte désormais la Tramontane. Avec 200 tonnes de moins, le sous-marin est parti le 20 mai de l’Arsenal de Carthagène jusqu’à la façade nord du quai d’Esombreras, où quinze ouvriers ont incendié la coque résistante de l’arme sous-marine avec de l’oxygène et du propane jusqu’à laisser le submersible à la base. Pour éviter la contamination de l’eau pendant ce processus, Une équipe de plongeurs a scellé les réservoirs du sous-marin pour empêcher les fuites d’huile et de carburant.

La mise au rebut a été effectuée à la suite de la plan de recyclage qu’un ingénieur naval a été spécialement développé pour démonter le Sirocco.

« La partie la plus précieuse du sous-marin est la coque résistante, qui est faite d’acier de 26 millimètres et représente 60% de l’acier total du sous-marin, qui sera utilisé pour fabriquer des objets de haute qualité »explique l’anglais. « Le matériau de la coque extérieure est plus fin, 8 millimètres d’épaisseur, représente 15 % de l’acier total et ira à des aciéries conventionnelles », poursuit le dirigeant de l’entreprise qui a procédé à la démolition du sous-marin.

Parmi le reste des matériaux qui composent le Sirocco dans une moindre mesure sont plomb, cuivre, laiton et même bronze.

« Il y a 800 tonnes qui sont remises au service de l’industrie », remarque Inglés. « De cette façon, nous évitons l’exploitation de matières premières qui représentent un coût environnemental plus élevé »ajoute le gérant d’Hermanos Inglés.

Précisément à cause de la valeur et de l’originalité de ce matériau, Une firme horlogère espagnole s’est intéressée à l’acier du sous-marin Siroco pour l’intégrer dans l’un de ses modèles, à fabriquer en Suisse.

La firme émergente Otto Krümel fera une montre submersible Avec coque en acier robuste du S-72 Sirocco. « Nous voulions une montre différente qui résiste à tout et qui soit de grande qualité, explique-t-il. Carlos AS, fondateur de la marque.

En plus de « recycler et donner une nouvelle vie à ce matériau », Otto Krümel s’est intéressé à l’acier du submersible « à cause de la composante émotionnelle de porter un morceau de quelque chose au poignet qui parcourt les mers du monde entier depuis près de quarante ans », précise le PDG de la marque.

La société, qui a déjà clôturé la conception de cette montre exclusive « coeur mécanique », acheté deux tonnes d’acier de la coque robuste du sous-marin Siroco. Avec cette quantité de matière, ils calculent qu’ils seront capables de produire « entre 2 000 et 3 000 montres », dit le fondateur d’Otto Krümel. Le prix de chacune de ces pièces distinguées se situera entre 1 200 et les 1 400 euros. La vente de montres en acier sous-marin sera à travers d’Internet et il sera expédié partout dans le monde.

L’acier de la coque résistante du submersible Il contient également un faible pourcentage de nickel qui lui donne plus d’élasticité pour absorber les compressions et dilatations qu’il pourrait subir en pénétrant dans les profondeurs de la mer pendant la navigation, permettant au Siroco de s’immerger à plus de 300 mètres de profondeur.. Ces caractéristiques rendront la collection de montres unique.

Bien qu’il s’agisse d’une entreprise espagnole, l’entreprise a décidé de fabriquer la montre en Suisse, « dans une usine très prestigieuse qui travaille avec des firmes de renommée mondiale », dit le fondateur d’Otto Krümel.

« Ce seront des montres destinées à un public restreint », détaille le PDG de la marque. « Des collectionneurs qui aiment l’innovation, la qualité, l’écologie, les produits vegan et les pièces uniques avec un certain facteur émotionnel », ajoute-t-il.

Un morceau du S-72 à la maison

Les pièces que prépare la société en charge de la mise au rebut du deuxième sous-marin de la série S-70 après le démembrement du submersible seront également des pièces de collection. La société a réservé une partie de la coque résistante du Siroco pour réaliser des figurines avec la silhouette du sous-marin à l’échelle et découpées au laser « pour que les plus curieux puissent avoir un morceau de sous-marin chez eux », précise le gérant d’Hermanos Inglés.

Que se passe-t-il lorsqu’un sous-marin militaire est démobilisé et se retire de la Marine ?

Lorsqu’un sous-marin est déchargé de la Marine et n’est plus en mesure de continuer à servir, le sous-marin sort pour enchères publiques. Cependant, seuls ceux entreprises qui peuvent faire preuve de solvabilité pour prendre en charge une pièce de cette taille et se conformer aux protocoles de durabilité et d’infrastructure nécessaires pour effectuer la mise au rebut. Ainsi, une fois le nouveau propriétaire du sous-marin adjugé par appel d’offres, la Marine retire du submersible les équipements militaires top secrets auxquels la société civile ne peut avoir accès, éléments électroniques et composants électriques du sous-marin. En plus de ces pièces qui peuvent servir de remplacement pour d’autres submersibles. Enfin, le sous-marin est livré.