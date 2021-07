Du stoïcisme à la guerre dans un ‘jeu d’échecs’ : tout ce qu’il faut savoir sur la boxe à Tokyo

La boxe a toujours été un sport spécial. Une bataille de trois minutes et trois rounds où tout peut arriver et dans laquelle un une bataille explosive peut se transformer en combat stoïque, semblable à un jeu d’échecs. À Tokyo, ce sera à nouveau l’une des modalités les plus colorées. Avec une plus grande présence de boxeurs professionnels dans le cadre, en gardant le abandon de casque dans les catégories masculines et avec les la plus haute représentation de son histoire de combattantes, qui se battra pour l’or dans jusqu’à cinq catégories de poids.

Le équipe espagnole, représenté par Gabriel Escobar, José Quiles, Gazi Jalidov et Enmanuel Reyes Pla, a sa plus grande présence aux Jeux depuis Barcelone 1992. Et il a options pour se battre pour une médaille.

Précisément Reyes Pla et le L’entraîneur espagnol Rafael Lozano, ils déroulent tout ce que vous devez savoir sur la boxe à Tokyo 2020.