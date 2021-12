Du super-sous au superflu – Le développement de Giovinazzi n’est pas suffisant pour sauver la carrière de F1 · .

Lorsque Pierre Gasly, soutenu par Red Bull, a été poussé à la course finale du championnat GP2 2016 par son coéquipier de Prema Antonio Giovinazzi, c’était comme si la Formule 1 avait un aperçu de son avenir.

Mais cinq ans plus tard, le stock de Gasly est élevé, tandis que Giovinazzi semble avoir couru sa 62e et dernière manche dans la catégorie reine du sport.

Bien qu’il ait offert une bouée de sauvetage pour partager les tâches de pilote de réserve avec Mick Schumacher pour la prochaine saison 2022, il n’y a pas de voie évidente pour revenir à une place à temps plein sur la grille pour l’Italien de 28 ans.

En 2017, la carrière d’Antonio Giovinazzi en Formule 1 avait commencé dans des circonstances inhabituelles.

Seul Italien à avoir couru en F1 au cours des dix dernières années, il est difficile de croire que Giovinazzi n’a jamais fait partie de la Ferrari Driver Academy. Mais après avoir impressionné sur le point de rater de peu le titre GP2 en tant que recrue, Ferrari a offert au jeune homme de 22 ans de courir dans le simulateur Marenello avant de le signer comme troisième pilote de F1 pour 2017.

Giovinazzi a impressionné lors de ses débuts inattendus, mais a ensuite lutté en Chine. essais de saison. Ferrari a prêté son nouveau troisième pilote à Sauber pour remplacer Wehrlein lors des essais, mais lorsque l’Allemand a annoncé qu’il n’était pas prêt à participer à une course après vendredi à Albert Park, Giovinazzi s’est vu offrir une opportunité improbable de faire ses débuts en F1.

Avec les nouvelles voitures de F1 à ultra-haute force d’appui pour 2017 rattrapant de nombreux jeunes pilotes, Giovinazzi a fait une forte impression d’ouverture à Albert Park, manquant de peu d’atteindre la Q2 pour ses débuts par deux dixièmes de seconde malgré seulement une heure d’expérience de la circuit. En course, il a gardé le nez propre pour terminer 12e, devant la McLaren de Stoffel Vandoorne.

Son deuxième week-end de course en tant que remplaçant en Chine a cependant été moins réussi. Deux shunts identiques sortant du dernier virage en jours consécutifs en qualifications et la course l’ont laissé s’excuser auprès de l’équipe Sauber qui lui avait offert une opportunité si rare.

Lorsque Wehrlein s’est suffisamment rétabli pour récupérer son siège, Giovinazzi a commencé ses fonctions de troisième pilote Ferrari, mais a obtenu sept essais vendredi avec Haas pour le reste de la saison 2017. L’année suivante, il y avait à nouveau peu de courses pour Giovinazzi – à l’exception d’une Ferrari GT d’usine aux 24 Heures du Mans – mais il a poursuivi ses programmes d’essais du vendredi, cette fois pour Sauber.

Ferrari a choisi de promouvoir son jeune talent remarquable, Charles Leclerc, au sein de l’équipe pour 2019, libérant ainsi un siège chez Sauber. L’équipe ayant adopté la marque Alfa Romeo complète pour la saison 2019 et au-delà, la chance de mettre un pilote italien dans une équipe marquée avec l’une des marques italiennes les plus romantiques était trop parfaite pour la laisser passer et Giovinazzi a obtenu sa première saison complète en Formule 1.

Le manque de course l’a laissé rouillé pour sa première saison complète. 10. Une fois qu’il s’est débarrassé des toiles d’araignée, cependant, Giovinazzi a commencé à surqualifier son ancien coéquipier champion du monde le plus souvent, mais a souvent perdu contre Raikkonen pendant les courses. Sortir du Grand Prix de Belgique dans le dernier tour d’une position de pointage en raison d’une erreur directe a été l’erreur la plus flagrante de toute sa campagne.

Cependant, dans les derniers tours chaotiques du Grand Prix du Brésil, Giovinazzi a gardé son sang-froid pour terminer cinquième derrière Raikkonen et assurer de loin le meilleur résultat de l’année à Alfa Romeo. Il avait montré suffisamment au cours de l’année pour être récompensé par une deuxième saison pour 2020, mais avec l’académie de pilotes de Ferrari ne manquant guère de perspectives passionnantes pour l’avenir, il aurait besoin de montrer une nette amélioration pour justifier un investissement continu dans sa carrière.

La campagne 2020 d’Alfa Romeo a été entravée par le fait que l’équipe était une victime secondaire du groupe motopropulseur compromis de Ferrari pour la saison, mais cela n’a pas empêché Giovinazzi d’ouvrir l’année avec une neuvième place après avoir surclassé Raikkonen samedi et dimanche.

Bien qu’il ait battu Raikkonen de justesse lors des qualifications au cours de l’année, Giovinazzi a trop souvent eu du mal à imiter à nouveau le rythme de course de son coéquipier. Son équipe lui a demandé d’autoriser Raikkonen à participer aux deux premières courses du Red Bull Ring et au Grand Prix d’Italie à Monza, avant de s’écraser à Spa pour la deuxième année consécutive alors que Raikkonen demandait à l’équipe d’intervenir une fois de plus.

Une saison frustrante n’a vu que deux autres top dix alors que Giovinazzi a terminé la saison au niveau des points avec Raikkonen. C’était un résultat assez respectable avec suffisamment de progrès réalisés au cours de 2019 pour que le directeur de l’équipe Frederick Vasseur le signe pour une prolongation de contrat «bien méritée» pour 2021.

La troisième saison complète de Giovinazzi avec l’équipe s’est avérée la plus impressionnante, avec une avance convaincante de 8-1 lors de la bataille de qualification contre Raikkonen lors de la première phase de l’année. Mais encore une fois, il se retrouvait souvent derrière son coéquipier au drapeau à damier alors qu’il était parti en tête sur la grille. En refusant d’autoriser le passage facile plus rapide de Raikkonen en Turquie, Giovinazzi a probablement coûté à son équipe un pointage alors que la paire se rapprochait du lent et non-stop Esteban Ocon dans le dernier tour.

Une troisième année chez Alfa Romeo a produit sa meilleure conduite – mais moins de points. Malgré l’amélioration du rythme de Giovinazzi, ses propres points étaient encore plus difficiles à obtenir. Il n’a marqué que deux fois toute la saison, terminant 11e à quatre reprises. Le Mexique a marqué un point bas dans sa relation avec son équipe, qui, selon lui, l’a éloigné d’une bonne position trop tôt et il a vu ses chances de points solides s’estomper tandis que Raikkonen a pris la huitième place, le laissant amèrement frustré.

Mais à ce jour, Raikkonen avait un œil sur sa retraite imminente et la décision de Mercedes de promouvoir George Russell dans son équipe d’usine avait fait de Valtteri Bottas un agent disponible attrayant. Quand Alpine a approché Alfa Romeo au sujet d’un siège pour Guanyu Zhou, il est apparu que les jours de Giovinazzi étaient comptés.

Après avoir annoncé qu’il quitterait Alfa Romeo et la F1 pour 2022 et rejoindrait les efforts de Dragon en Formule E pour la saison prochaine, Giovinazzi a estimé que ses efforts et ceux d’Alfa n’avaient pas produit les résultats qu’ils méritaient au cours de ses trois années complètes sur la grille. Mais il est toujours fier de son développement au cours de cette période.

« Je suis content de moi, des progrès », a-t-il déclaré. « J’ai grandi comme un conducteur, comme une personne. Si je me vois dans la première course en 2019 et que je me vois maintenant, je suis à coup sûr un meilleur pilote et une meilleure personne.

« Je toujours [try] dans ma carrière de penser positif, et je veux penser que ce n’est pas ma dernière course », a-t-il déclaré avant le Grand Prix d’Abu Dhabi. « Pour l’instant, je vais maintenant, bien sûr, me concentrer sur mon nouveau défi, mais nous espérons qu’en 2022 je pourrai revenir. »

Avec Ferrari choisissant de conserver les services de Giovinazzi pour 2022 en tant que pilote de réserve, la porte d’un avenir en Formule 1 n’est pas complètement fermée pour le seul pilote italien de la dernière décennie. Cependant, pour que cela continue, il faudra probablement un coup de malheur similaire pour un conducteur à temps plein qui a permis ses débuts improbables en 2017.

