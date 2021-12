Du sweat-shirt rétro adidas des années 90 de Liverpool au maillot néon Juventus de Palace

adidas Originals et Arsenal ont dévoilé une collection en édition limitée, célébrant les plus grands succès de l’histoire commune entre la marque et le club de football lors de son premier partenariat entre 1986 et 1994.

La collection présente une célébration de l’innovation en matière de design et de la mode intemporelle, y compris un pull, un t-shirt et une veste zippée ainsi que la pièce de héros ; un remake du maillot extérieur 1993-94.

Arsenal/Adidas

adidas Originals et Arsenal lancent une collection de classiques intemporels en édition limitée

L’ancienne star d’Arsenal, Ian Wright, a déclaré: « J’ai des souvenirs incroyables d’avoir joué sous le maillot adidas EQT pendant la saison 93/94, et c’est formidable de célébrer cette époque avec une collection aussi complète et appropriée. »

Et à la lumière de cette campagne passionnante, talkSPORT EDGE se penche sur certaines des meilleures collaborations de kits de football de tous les temps.

Liverpool X adidas (1993-95)

À l’époque où Roy Evans a succédé à Graeme Souness et a guidé Liverpool vers le triomphe de la Coupe Coca-Cola (maintenant connue sous le nom de Coupe EFL) contre Bolton, ce maillot vintage a tout vu.

.

L’ancien défenseur des Reds Phil Babb en action lors du match de Premiership 1995 contre Nottingham Forest

Palais X Juventus (2019/20)

Ce maillot unique conçu par le label de skateboard basé à Londres Palace, a fait ses débuts lors d’un match de Serie A entre la Juventus FC et Gênes en 2019 où Cristiano Ronaldo a marqué le but du penalty.

Palace a introduit un imprimé dégradé sur les rayures classiques et a ajouté un vert fluo audacieux au logo adidas, à l’écusson de la Juventus et au sponsor.

.

Le kit néon de la Juventus a été introduit en 2019

424 X Arsenal (2021)

Plus tôt cette année, Arsenal et adidas se sont associés à la marque de streetwear LA 424 pour lancer leur toute nouvelle collection d’entraînement.

Le schéma éclatant de rouge, de noir et de « gris carbone » représente non seulement les couleurs du club, mais est également un clin d’œil à l’architecture de son domicile à l’Emirates Stadium.

Arsenal

Alexandre Lacazette berce le kit d’entraînement Arsenal des 424

Jordanie x PSG (2018-)

En plus d’être une marque de basket-ball, Jordan est également un acteur de premier plan dans le monde du streetwear et la collaboration avec le Paris Saint-Germain a été une étape décisive pour le club et la marque.

Depuis l’annonce officielle du partenariat en 2018, Jordan fournit au club français deux kits par saison, en plus de vêtements de style de vie comprenant des t-shirts, des maillots de basket-ball, des survêtements et plus encore.

Personne ne commercialise mieux les produits du club que le PSG.

.

Jordan est en partenariat avec le PSG depuis 2018 et la collaboration est florissante depuis

Patta x NR Ennerre x Naples (2020)

Inspirée par Diego Maradona et la saison gagnante du Scudetto 89/90 de l’équipe, la marque de mode néerlandaise Patta s’est associée à la société italienne de vêtements de sport NR Ennerre pour son ultime retour en maillot.

Guidé vers le succès par le légendaire Maradona, le maillot de football à manches longues No. 10 Napels rend hommage au succès de l’équipe et a conservé les coutures en zigzag d’origine – classiques !

.

Diego Maradona a porté le maillot classique lors de la campagne de la saison 88-89 de Naples jusqu’à la victoire en Coupe UEFA

Patta

Patta et NR Ennerre ont sorti le maillot Diego Maradona n.10 pour honorer le succès de Naples

