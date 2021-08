Du tee au green ! Comment l’Aramco Ladies European Tour recycle les déchets plastiques en vêtements pour le personnel du tournoi

Série par équipe Aramco.

Le LET Aramco Team Series se révèle être un tournoi « vert » à tous points de vue, en recyclant tous les déchets plastiques générés au cours des quatre week-ends que dure le tournoi, pour les transformer en vêtements durables pour le personnel de l’organisation.

Ce nouveau tournoi révolutionnaire prouve qu’il n’est pas seulement axé sur l’autonomisation et l’inspiration de la prochaine génération de golfeuses, mais aussi sur la façon dont il peut devenir un événement zéro émission et ainsi éliminer l’empreinte carbone générée en organisant quatre événements majeurs du LET dans quatre pays différents.

L’un des moyens d’y parvenir est de s’associer au tournoi avec l’entreprise de mode durable. RENAISSANCE. Né à Londres, REBORN collecte les plastiques usagés – des sacs en plastique aux tees de golf – et utilise son propre système de traitement des déchets pour transformer les déchets plastiques en petites particules. Avec ces particules, tout type de vêtement peut être fabriqué : des tee-shirts et polos, en passant par les jeans, les vestes ou les chapeaux.

Lorsque vous travaillez avec Série d’équipes Aramco, L’équipe de RENAISSANCE -piloté par son fondateur, Zak Johnson– prévoit avant chaque événement la quantité de plastique qui sera générée tout au long du week-end, depuis les bouteilles d’eau du circuit jusqu’aux conteneurs des fournisseurs. Avec cela, l’entreprise planifie le prochain tournoi de la série en calculant exactement combien de vêtements elle pourra produire à partir des déchets générés.

En ce moment, le Aramco Team Series – Sotogrande, se déroulent sur la côte sud de l’Espagne, un peu plus d’un mois après l’étape qui s’est tenue à Londres. Ainsi, le staff du tournoi et les joueurs amateurs participant au nouveau format innovant de l’Aramco Team Series sont vêtus de pas moins de 1 200 polos, tous fabriqués à partir de déchets plastiques collectés à Londres il y a tout juste quatre semaines. . : 19 200 bouteilles, soit 307 kg de plastique.

“Cela peut sembler beaucoup pour une si courte période, mais c’est un exemple de ce que nous faisons et de ce que nous sommes capables de réaliser”, a-t-il déclaré. Johnson, dont l’objectif avec RENAISSANCE C’est simple : travailler pour un monde où les vêtements que vous aimez porter protègent le monde que vous aimez.

Tout le plastique collecté lors de l’Aramco Team Series – Londres a été réutilisé pour fabriquer les vêtements portés par le personnel du tournoi à Sotogrande ». Et il a poursuivi : « Dans l’état actuel des choses, la planète et notre situation ne seront pas bonnes dans 10 à 15 ans. Prendre des mesures comme celle-ci pour recycler les plastiques là où et dans la mesure du possible est d’une importance vitale pour ce qui va suivre, et je pense qu’avec RENAISSANCE nous sommes à la tête d’une industrie : l’industrie du vêtement, du merchandising aux vêtements d’entreprise et aux costumes pour le personnel. »

C’est super que le Série d’équipes Aramco Ils cherchent à atténuer cela et bien d’autres actions qui nuisent à l’environnement, c’est donc un plaisir pour nous de travailler avec eux dans cette nouvelle ère passionnante du golf féminin. »

L’Aramco Team Series – Sotogrande sera suivie par l’Aramco Team Series – New York (14-16 octobre) et l’Aramco Team Series – Djeddah (10-12 novembre), qui seront toutes habillées par le personnel de l’événement avec des vêtements RENAISSANCE.

Ahmed Al-Subaey, vice-président du marketing, des ventes et de la planification des approvisionnements chez Aramco, a déclaré: « Nous avons été impressionnés par ce que REBORN a fait ces dernières années. Il s’inscrit parfaitement dans nos propres programmes, qui visent à réduire les déchets, à réutiliser les matériaux et à identifier de nouvelles façons plus efficaces de gérer les ressources. Parallèlement à la réduction des émissions et à la promotion de solutions énergétiques à faible émission de carbone, nous pensons que cette approche est essentielle pour un avenir plus durable. Notre partenariat avec REBORN, pour les Aramco Team Series, en est un exemple de plus. »

Le Aramco Team Series-Sotogrande Il commence ce jeudi à La Reserva Club, Sotogrande, et se termine samedi.

Des billets gratuits sont disponibles sur www.aramcoteamseries.com/sotogrande. Le tournoi a des protocoles COVID-19 et est conforme aux directives des autorités sanitaires.

Pour plus d’informations, visitez aramcoteamseries.com