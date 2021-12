Du Tournoi Melé des meilleures carrières nationales au « IV Rugby Memorial, Ferro Sant Boi » des vétérans

10/12/2021 à 13h45 CET

Miguel Centeno

La Unió Esportiva Santboiana ne se repose pas, après le succès irréprochable de l’organisation du Tournoi de Melé 2021, sans doute le meilleur tournoi de carrière en Espagne avec un très bon équilibre pour le Dean Club, où les champions par catégories ont été : Sub-8 : CAU Valencia, Sub-10 : Marbella, Sub-12 : UE Santboiana, Sub-14 : UE Santboiana, Sub-16 : UE Santboiana, Sub-18 : CR Sant Cugat. Pendant cinq jours, ils se sont rassemblés dans trois champs jusqu’à 1 800 garçons et filles âgés de 6 à 18 ans, étant un succès de participation.

Santboiana Sub-14 vainqueur du tournoi Melé 2021

| Jordi Elias

Les secours de carrière se déplace vers les anciens combattants, qu’à nouveau et pour la quatrième année, le doyen organise le samedi 11 décembre, la réunion des anciens combattants « IV RUGBY MEMORIAL, FERRO SANT BOI & rdquor ;.

Un an de plus le Santboiana dirige cette rencontre avec lui visent à honorer tous les joueurs de rugby qui ne sont plus avec nous à l’occasion de son centenaire du Club.

Cette année sept clubs y participeront : UE Santboiana, XV Matusalem Sant Cugat, CNB Vétérans Rugby, 4 Rius GeiEG, Corralito Rugby Club, eGòtics RC – Deixalles et CAT Central-Pata Negra-Martorell.

Comme à chaque édition, le “IV MEMORIAL RUGBY, HIERRO SANT BOI & rdquor; aura un côté solidaire avec des dons qui iront destiné à La Marató de TV3, cette année consacrée à la maladie mentale. Pour cette raison, une « ligne zéro & rdquor; faire des dons en dehors des inscriptions ou contributions de sponsors, institutions, followers, partenaires, particuliers, etc.