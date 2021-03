Les chemins de fer indiens ont rendu un service exceptionnel pendant la pandémie.

Au cours de la nouvelle pandémie de coronavirus, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont rendu un service exceptionnel en transportant 43 lakh de travailleurs migrants par des trains spéciaux, mettant à disposition plusieurs centaines d’autocars de train à utiliser comme centres de santé COVID-19, ainsi que la distribution de deux crores de nourriture gratuite. des paquets aux nécessiteux, a déclaré le député du BJP Ram Kripal Yadav. Il a été cité dans un rapport du PTI disant que sous la direction du Premier ministre Narendra Modi au cours des dernières années, le transporteur national a été complètement transformé en une organisation dynamique axée sur le développement. Le député a énuméré diverses mesures prises par les chemins de fer indiens pendant la pandémie.

Au cours de la nouvelle pandémie de coronavirus, les chemins de fer indiens ont offert plus de 200 autocars à utiliser comme centres de santé, deux paquets de nourriture sans crore ont été distribués, 55000 litres d’eau potable ont été donnés aux nécessiteux et aussi, jusqu’à 43 lakh de travail de migrants ont été transporté à travers des centaines de trains spéciaux, a déclaré Yadav.

Le député du BJP a en outre déclaré que pendant le gouvernement de l’Alliance nationale démocratique (NDA), jusqu’à 513 projets d’une valeur de 1,83 lakh crore de Rs ont été achevés tandis que les dépenses annuelles pour de nouveaux projets ont augmenté à un montant de Rs 45000 crore au cours de l’exercice 2020. -21 à partir d’un simple Rs 11527 crore en 2009-10. Le député BJP de l’état du Bihar a également déclaré que la priorité avait été donnée aux États du nord-est du pays ainsi qu’à des États comme le Bengale occidental et le Kerala, qui sont dirigés par des partis d’opposition. Pendant le gouvernement Modi, il n’y a eu aucune discrimination contre aucun État, a-t-il déclaré.

Se référant à l’usine moderne d’autocars des chemins de fer indiens à Raebareli, Yadav a déclaré que l’usine avait été créée pendant le règne de l’UPA mais que jusqu’à l’arrivée du gouvernement de la NDA, elle n’avait même pas produit un seul wagon de chemin de fer. Il a ajouté que depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement NDA, la production a commencé dans l’usine. Jusqu’à présent, 1 500 autocars ont été fabriqués par MCF et certains d’entre eux exportés à l’étranger, a-t-il ajouté.

