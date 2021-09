DU UG Admissions 2021: De la première liste de sélection à la commande spéciale pour les sièges vacants, consultez le calendrier ici

in

La liste de coupure de l’Université de Delhi UG 2021 arrive bientôt

Le processus d’admission des étudiants diplômés de l’Université de Delhi est terminé et la première liste de sélection arrive le 1er octobre, suivie de la deuxième le 9 octobre pour les sièges non pourvus au premier tour et la troisième le 16 octobre.

Le processus d’admission a été entièrement en ligne en raison de la pandémie de Covid-19. Cette année, 70 000 places UG dans divers collèges affiliés au DU sont ouvertes. Les collèges doivent approuver les admissions dans le cadre de la première liste de sélection avant 17 heures le 7 octobre. Le dernier jour de paiement pour garantir les admissions sera le 8 octobre avant 17 heures.

Les admissions pour la deuxième liste de coupure débuteront le 11 octobre à 10h et se termineront le 13 octobre à 23h59. Les admissions au titre de la deuxième liste seront approuvées au plus tard à 17 heures par tous les collèges le 14 octobre et le dernier jour de paiement sera le 15 octobre à 17 heures.

Après l’arrivée de la troisième liste le 16 octobre, les collèges approuveront les admissions au plus tard le 22 octobre à 17 heures pour les sièges vacants et le dernier jour de paiement sera le 23 octobre à 17 heures, a indiqué le DU dans son calendrier d’admission. Une liste spéciale sera publiée s’il reste des sièges vacants.

La liste spéciale sera destinée à ceux qui n’ont pas pu postuler dans les trois listes précédentes malgré leur éligibilité, a-t-il déclaré. Le processus d’admission pour ces sièges commence le 26 octobre à 10 h et se termine le 27 octobre. Le dernier jour de paiement sera le 29 octobre à 17 h. Après la liste spéciale, la quatrième liste sortira le 30 octobre et le processus d’admission commencera le 1er novembre.

La cinquième liste sera annoncée le 8 novembre et les candidats pourront faire leur demande d’admission avant le 9 novembre à 10h et se terminer le lendemain le 10 novembre à 23h59. La dernière date de paiement étant le 12 novembre à 17 h.

DU drive spécial pour les places vacantes :

L’université déclarera les coupures dans le cadre de la campagne spéciale sur les sièges vacants après cinq listes de coupure le cas échéant le 13 novembre. La procédure d’admission se déroulera du 14 au 15 novembre. La dernière date de paiement sera le 16 novembre, le dit l’université.

Pour la dernière mise à jour des admissions DU 2021, tous les candidats peuvent consulter le site officiel de l’Université de Delhi (du.ac.in).

