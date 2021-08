Du zoom continu aux capteurs RGBW : Oppo révèle de nombreuses innovations en matière de caméras

in

TL;DR

Oppo a présenté plusieurs nouvelles technologies de caméra lors de son événement Future Imaging Technology. Cela comprend un nouveau capteur de caméra RGBW et un module de zoom optique continu. La société a également présenté son système OIS amélioré et sa dernière technologie de caméra selfie sous-écran.

Oppo n’est pas étranger à la présentation de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo, mettant en évidence les caméras selfie sous-écran, la technologie de zoom et plus encore au cours des années passées. Aujourd’hui, la société a décidé de présenter sa prochaine génération d’innovations en matière de caméras.

La société a profité de sa conférence Future Imaging Technology pour annoncer une multitude de fonctionnalités de caméra, notamment un capteur de caméra RGBW de nouvelle génération, un module de zoom optique continu sans perte, une solution de stabilisation d’image optique à 5 axes et sa caméra selfie sous-écran de nouvelle génération.

Un nouveau capteur RGBW

Les capteurs de caméra conventionnels ont un filtre de couleur RVB (rouge, vert et bleu), mais nous avons vu Oppo et Huawei adopter des filtres RGBW dans le passé. Cela ajoute des sous-pixels blancs au mélange pour une meilleure capture en basse lumière (d’où le « W »). Ceci est différent des caméras monochromes pures, car il produit toujours des images en couleur. En d’autres termes, les capteurs de caméra RGBW peuvent être utilisés comme caméra principale plutôt que comme tireur secondaire.

Aujourd’hui, Oppo a dévoilé un capteur RGBW de nouvelle génération, affirmant qu’il capte 60% plus de lumière et 35% moins de bruit que les capteurs RGB précédents. Il n’y a aucun mot sur le capteur RGB spécifique qu’Oppo compare à sa nouvelle caméra RGBW, et nous avons également demandé à l’entreprise comment ce nouveau capteur se compare aux capteurs RGBW précédents. Nous mettrons à jour l’article lorsqu’il nous reviendra.

Néanmoins, Oppo revendique également des performances de couleur améliorées et une meilleure technologie pour isoler la diaphonie des pixels. La société ajoute que le nouveau capteur RGBW offre de meilleurs portraits photo et vidéo grâce à une capture améliorée de la peau, de la texture et du contraste.

Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir le premier téléphone Oppo avec cette technologie, car la firme dit qu’elle verra une sortie commerciale dans de nouveaux appareils à partir du quatrième trimestre de cette année.

Fait intéressant, Vivo, compagnon d’écurie de BBK, a annoncé l’année dernière qu’il travaillait également sur un nouveau capteur RGBW. Cela devait faire ses débuts en 2021. On pense également que Samsung pourrait apporter un capteur RGBW 50MP à l’un de ses téléphones Galaxy S22 l’année prochaine. Il semble donc que certains acteurs majeurs pourraient convenir que la technologie RGBW devrait connaître un renouveau.

Zoom optique continu

Les téléobjectifs et les périscopes sont sans aucun doute importants, mais ils présentent un inconvénient majeur. Ils sont généralement bloqués à un facteur de zoom fixe, obligeant les fabricants à utiliser des logiciels et d’autres méthodes lorsqu’ils s’écartent du facteur de zoom natif. Mais une baisse de la qualité de l’image est assez courante en conséquence.

Depuis, nous avons vu Sony proposer un téléobjectif capable de basculer entre deux facteurs de zoom, mais tout niveau de zoom intermédiaire nécessite à nouveau une intelligence logicielle. Heureusement, Oppo a désormais une réponse dans son nouveau module de zoom optique continu.

Le nouveau module de caméra de la société offre un zoom de 85 mm à 200 mm, largement équivalent aux zooms 3,3X et 7.xX respectivement. Effectivement, ce système fonctionne en déplaçant les lentilles à l’intérieur du module en conséquence (voir ci-dessus). Oppo ajoute que ce système évite également les problèmes tels que le «saut», la balance des blancs inexacte et le «biais de couleur» observés sur les configurations de zoom multi-caméras traditionnelles.

Un système OIS amélioré

La stabilisation optique de l’image (OIS) est l’une des fonctionnalités les plus importantes d’un appareil photo pour smartphone, permettant une vidéo plus stable et permettant à l’obturateur de votre appareil photo de rester ouvert plus longtemps dans des conditions de faible luminosité avec un flou réduit. Oppo apporte également un système OIS amélioré à son événement Future Imaging Technology, surnommé OIS à 5 axes.

Cette solution utilise la stabilisation d’image par déplacement du capteur (comme sur la série iPhone 12) comme technologie clé, offrant un «angle de stabilisation maximal» de trois degrés. Oppo affirme que ce chiffre est trois fois supérieur aux solutions OIS traditionnelles. Attendez-vous à voir les premiers produits commerciaux avec le lancement de l’OIS à 5 axes au premier trimestre 2022.

Nous ne savons pas trop comment cela se comparera aux systèmes de stabilisation à micro-nacelle vus sur les téléphones Vivo, mais cela devrait toujours être une nette amélioration par rapport à la plupart des produits phares si cela fonctionne comme le souhaite Oppo.

Caméras sous-écran nouvelle génération

Hadlee Simons / Autorité Android

Enfin, les caméras selfie sous l’écran sont la nouveauté à la mode ces jours-ci, ZTE étant en fait le premier à lancer un appareil commercial il y a un an. Mais depuis, nous avons également vu Xiaomi et Samsung lancer des appareils. Et Oppo alors ?

Eh bien, la société a présenté sa nouvelle génération de technologie de caméra selfie sous-écran plus tôt ce mois-ci et a montré cette même technologie lors de son événement cette semaine. Au cas où vous l’auriez manqué, la nouvelle solution offre une zone d’affichage plus nette au-dessus de la caméra (400 PPI) ainsi qu’un câblage d’écran transparent. Ces changements devraient entraîner une réduction de l’effet de « brume » pour la zone de l’écran au-dessus du capteur de la caméra, ce qui fait que la zone se fond dans le reste de l’écran.

La qualité d’image est un autre défi majeur pour ces caméras, mais Oppo dit avoir développé plusieurs algorithmes pour réduire la diffraction, lutter contre la condensation et améliorer le HDR et la balance des blancs.

Malheureusement, Oppo n’a pas confirmé quand nous verrons un téléphone avec cette technologie. C’est dommage aussi, car la société a présenté pour la première fois des caméras selfie sous-écran en 2019. Là encore, les premiers efforts sur le marché ont offert une baisse de qualité importante par rapport aux caméras conventionnelles. Espérons donc que sa dernière solution résout effectivement les problèmes de qualité d’image.