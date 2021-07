Dua Lipa a secoué le petit bikini string le plus chaud

Dua Lipa m’a fait léviter, vous tous ! La pop star a posté une petite photo de maillot de bain torride montrant à la fois son apparence et son corps – deux choses qu’elle fait si bien.

Se capturant en plein été, Dua a posé au bord de l’eau dans une tenue de plage entière. Au service de son style d’enfant sauvage, elle a superposé les accessoires les plus dingues sur un bikini à cordons rayés : des lunettes de soleil réfléchissantes, des créoles, un collier en coquillage puka et un boutonnage arc-en-ciel graphique.

C’est le niveau d’extra que nous devrions tous nous efforcer d’apporter à la plage.

L’esthétique de Dupe Dua

Collier de perles de coquillage Puka Chip

