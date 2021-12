Dua Lipa annonce une tournée de concerts au Mexique pour 2022 | Instagram

Hier, il a été annoncé que le célèbre chanteuse Dua Lipa aura une série de concerts dans différentes villes du Mexique, ce qui a sans aucun doute réussi à rendre fous ses millions de fans.

Tout semble indiquer que Dua Lipa est plus que prête à présenter « Future Nostalgia » en direct à ses fans mexicains avec deux dates.

Dua Lipa, la chanteuse britannique du moment, a annoncé concerts pour le Mexique en l’an 2022, chose qui a sans aucun doute surpris ses adeptes, qui l’ont rapidement placé dans les tendances de ce vendredi 10 décembre.

Selon Ocesa, Dua Lipa atteindra Mexique conquérir ses fans avec des tubes comme « Levitating » et « Physical » les 21 et 23 septembre 2022 dans les villes de Mexico et Monterrey.

A noter que la chanteuse se produira d’abord au Foro Sol et, deux jours plus tard, arrivera pour la première fois à Monterrey au stade Banorte, et présentera sa tournée mondiale « Future Nostalgia ».

Cependant, malheureusement, un concert pour Guadalajara n’a pas été confirmé, comme les artistes internationaux l’annoncent généralement lors de leur visite au Mexique.

Selon Ocesa, les prix pour la présentation de Dua Lipa au Foro Sol le 21 septembre sont les suivants :

Champ A Cap 1 880 $ Champ B Cap 980 $ Vert A 2 180 $ Orange A 1 480 $ Vert B 1 180 $ Orange B 850 $ Vert C 680 $ Orange C 480 $

Alors qu’à l’heure actuelle, les prix des billets pour le concert de Dua Lipa à Monterrey le 23 septembre ne sont pas encore disponibles.

Cependant, à tout moment, ils pourraient les annoncer via les réseaux sociaux ou via la page officielle d’Ocesa.

Il est à noter que la vente des billets se fera via le système Ticketmaster les 15 et 16 décembre pour les utilisateurs de Citibanamex, plus tard la vente générale aura lieu.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Dua Lipa a sorti son album « Future Nostalgia » en 2020, obligée de le sortir plus tôt que prévu après la fuite de ses chansons et avec cet album Dua a remporté le Grammy dans la catégorie « Meilleur album pop ».

La vérité est que « Future Nostalgia » était l’une des grandes sorties de 2020 après la sortie du précédent « Dua Lipa » (2017), un album qui a fait de son interprète et co-auteur l’une des nouvelles grandes voix de la pop mondiale. scène. , avec de nombreuses chansons à succès, comme « New Rules ».