Dua Lipa change de look. Elle dit adieu à ses longs cheveux !

La célèbre chanteuse britannique Dua Lipa est revenue donner la chaire de coiffage avec une nouvelle coupe de cheveux, réussissant à beaucoup surprendre ses admirateurs, car sans aucun doute avec chacun style semble divin.

La vérité est que quand mode It’s about Dua Lipa est l’une des références les plus fortes dans l’industrie de l’art.

Et c’est que depuis ses débuts dans la musique, la chanteuse de 26 ans a imposé une tendance à son style original.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la chanteuse de « Break my heart » a porté d’innombrables styles dans ses cheveux et l’un lui va mieux que l’autre.

Des cheveux XL, des franges droites, des tons cuivrés, des coupes de lutin, des blonds clairs et même des franges de lutin, créant de grandes tendances.

Notamment, tout au long de sa carrière, la chanteuse a montré que tout était une question de style.

Après d’interminables changements de look, Dua Lipa est devenue une icône de la mode et du bon goût.

Malgré le fait qu’à de nombreuses reprises, ces changements sont dus à des engagements professionnels, elle a également clairement indiqué qu’elle était fan d’expérimentation en matière de beauté.

A travers son compte Instagram officiel, la chanteuse britannique a partagé avec ses plus de 76 millions de fans le nouveau look qu’elle a choisi de recevoir en 2022.

La vérité est que pour beaucoup, le changement a été assez radical, cependant, à la fin, il est toujours extrêmement beau.

C’est ainsi qu’à cette occasion, Dua a dit au revoir à ses cheveux et a choisi un carré court qui, en plus de mettre en valeur ses racines albanaises, était une option assez fraîche et moderne.

Clôturer l’année au soleil et avec ma famille de YSL Beauty. J’ai hâte que vous voyiez ça », a-t-il écrit dans le post.

En outre, il a partagé un carrousel de photographies de son nouveau look et du bel endroit près de la mer où il tournait un projet en collaboration avec la maison de couture française Yves Saint Laurent.

Dans le lieu paradisiaque, Dua filmait l’une des prochaines campagnes de la marque dont elle est ambassadrice, ainsi que des artistes de renom tels que Kaia Berger, Zoe Kravitz et Céline Bernaerts.

Pour être honnête, le plus sûr est que dans les semaines à venir, nous verrons cette même coupe chez beaucoup d’autres personnes et c’est que cela crée toujours de très bonnes tendances dans la mode et en général.