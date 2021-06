Dua Lipa est devenue l’artiste la plus écoutée à la radio et à la télévision au Royaume-Uni – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Dua Lipa a détrôné Ed Sheeran en tant qu’artiste le plus écouté à la radio et à la télévision au Royaume-Uni en 2020. Cela a été réalisé grâce au succès de son deuxième album Future Nostalgia, avec lequel il a obtenu la première position que Sheeran occupait depuis 2017.

La nouvelle a été publiée par la UK Music Licensing Company (PPL), qui a détaillé que le fait que l’album soit sorti quatre jours seulement après le début du premier verrouillage national en mars 2020 en faisait « la bande originale de nombreuses personnes pendant la pandémie “.

«Je suis incroyablement fier d’être l’artiste le plus écouté à la radio, à la télévision et à travers le Royaume-Uni. Je voulais que Future Nostalgia apporte un peu de bonheur dans une période aussi difficile », a déclaré Lipa, d’origine albanaise kosovare dans un communiqué.

Deux singles de l’album, Don’t Start Now et Physical, ont été placés dans le top 10 des chansons les plus écoutées de 2020, dans une liste PPL menée par The Weeknd avec ses Blinding Lights, ce qui a déjà valu à l’artiste canadien le prix BRIT un meilleur artiste masculin international.

La compositrice britannique a remporté cette année plusieurs prix musicaux. En mai dernier, elle a réussi à obtenir deux prix aux Brit Awards, qui récompensent le meilleur de la musique en Grande-Bretagne. Là, l’interprète de New Rules a prononcé un discours politique sur le paiement reçu par le personnel de santé qui soigne le Covid-19 en première ligne.

Lipa a dédié son premier prix à l’infirmière et enseignante Elizabeth Anionwu. «Elle a passé sa carrière d’infirmière à lutter contre l’injustice raciale; Il existe également depuis longtemps et est un ardent défenseur de la protection des travailleurs de première ligne. Anionwu a également déclaré qu’il y a une énorme disparité entre la gratitude et le respect pour les travailleurs de première ligne car c’est très bien d’applaudir pour eux, mais nous devons les payer », a déclaré l’interprète de Don’t Start Now.