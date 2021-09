Dua Lipa et Anwar Hadid aident Kuj à montrer ses peintures – WWD

in

Comme de nombreux créatifs en roue libre, Kujtin Durollari ne veut pas être catalogué comme une seule chose.

Connu sous le nom de « Kuj », il a dévoilé dimanche la première exposition de ses peintures au Russian Tea Room. Partageant son temps entre New York et Los Angeles, la famille de l’artiste a des racines albanaises, tout comme son amie Dua Lipa. La musicienne de « Future Nostalgia » a également des liens familiaux avec le Kosovo et elle est venue montrer son soutien.

Admirant le décor exagéré du salon de thé russe, elle a vérifié les peintures de l’artiste mais a refusé toute interview. Son petit ami musicien modèle, Anwar Hadid, est également arrivé, discutant et riant avec le père restaurateur de Durollari. L’une des peintures à grande échelle exposées a été vendue aux enchères au profit de la Sunny Hill Foundation, une organisation caritative créée à Pristina, au Kosovo, sous le patronage de Lipa.

La peinture est quelque chose que Kuj a fait tout au long de sa vie, mais les œuvres exposées ont été achevées au cours des 18 derniers mois. À travers Bond, la marque de streetwear que lui et son frère aîné Arben ont lancée il y a sept ans, il a également peint sur des vêtements. Leurs vêtements pour hommes contemporains sont vendus chez H. Lorenzo à Los Angeles et dans plusieurs avant-postes à l’étranger, notamment au Japon, en Italie et dans d’autres pays.

Les frères Durollari se sont rendus en Albanie en juillet avec Lipa pour inaugurer l’école maternelle de Sunny Hill qui devait ouvrir ce mois-ci. Les frères ont également prêté leurs talents créatifs pour la décoration des deux restaurants de leur père – le restaurant italien Nittis à Hell’s Kitchen et une pizzeria à Fort. Lee, New Jersey

Alors que des amis et des invités tournaient autour de la salle en miroir conçue par Warren LeRoy pour découvrir les œuvres d’art de Kuj, l’artiste de 25 ans s’est relâché, les mains dans les poches d’un pantalon Bond à fines rayures. “C’est Bond”, a-t-il expliqué, montrant ses baskets et ouvrant le blazer à rayures sans revers pour révéler un t-shirt à logo pictural.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la partie la plus difficile d’être à la mode, il a répondu sans aucune hésitation. « Tout pour être honnête avec vous : faire les vêtements, gérer la main-d’œuvre, les usines, faire les vêtements à temps, les faire faire – point final. Bien les faire, les faire pour le bon prix, les importations, les exportations, les taxes, les coûts des tissus, le classement, la commercialisation… », a-t-il déclaré. « Le truc avec la mode, c’est que vous avez environ huit à dix paires de mains qui touchent le produit avant même qu’il ne soit terminé. Vous avez le modéliste, le niveleur, le marketing, la coupe, la couture, l’achat du tissu, le pré-blanchiment, l’impression, l’étiquetage, l’emballage, l’expédition. C’est ce qui entre dans un T-shirt.

Après avoir dirigé une entreprise rentable pendant sept ans, aucun des deux frères n’a étudié le design et ils s’inspirent souvent du cinéma, en particulier des films classiques, de la musique et de l’art. “J’aime juste faire ce grand pot de toutes mes cultures et de différentes voies pour sortir quelque chose. C’est comme une alchimie. Je les ai juste mis ensemble.

Anwar Hadid et Dua Lipa Jordan Strauss/Invision/AP

Kuj, Hadid et leur ami Joey Francis se considèrent comme un collectif et ils ont collaboré sur la musique qui a été jouée lors de l’événement de dimanche. Francis a expliqué: «Je veux faire cela pendant les 50 prochaines années, pas les cinq prochaines années. Ce n’est que le début de beaucoup de choses qui arrivent. Cela a été une excellente occasion de travailler tous ensemble.

Francis et Hadid ont été mannequins ensemble pour Valentino il y a deux ans, mais ils s’associent désormais à la production musicale. (Les sœurs de cette dernière, Bella et Gigi, sont également dans l’industrie.) Francis est le producteur exécutif du prochain album de Hadid, qui pourrait sortir d’ici la fin de cette année.