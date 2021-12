Dua Lipa et Anwar Hadid « font une pause » après 2 ans de relation

Vont-ils s’embrasser et se réconcilier ?

Seul le temps nous le dira, mais pour l’instant, plusieurs rapports disent Dua Lipa et Anwar hadid sont en pause.

« Dua et Anwar font actuellement une pause dans leur relation et passent du temps séparément », a partagé une source avec People. « Ils sont en train de comprendre les choses en ce moment. »

Dua, 26 ans, et Anwar, 22 ans, ont été liés pour la première fois en juillet 2019, lorsqu’ils ont été aperçus en train de se mettre à l’aise alors qu’ils étaient ensemble au British Summer Time Music Festival à Londres.

En septembre, le couple a confirmé leur histoire d’amour en assistant ensemble à un défilé Marc Jacobs lors de la Fashion Week de New York, qui mettait en vedette les sœurs mannequins d’Anwar, Beau et Gigi hadid. Ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge deux mois plus tard aux American Music Awards en novembre.

Dans une interview avec Andy Cohen, Dua a révélé qu’elle avait rencontré Anwar une fois avant de décider de se glisser dans ses DM pour mieux le connaître. « Nous nous sommes rencontrés lors d’un barbecue », a déclaré la star sur Watch What Happens Live en 2020. « Mais ensuite, cela a continué sur les DM. »