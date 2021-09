Dua Lipa fait ses débuts sur la piste lors du spectacle Versace – WWD

Faites place à Dua Lipa.

La chanteuse a ouvert et clôturé le défilé Versace lors de la Fashion Week de Milan, se pavanant dans deux tenues différentes. Le spectacle a également présenté un certain nombre de chansons à succès de Lipa, dont «Physical», qui a joué les deux fois où elle a défilé.

Le premier look était une robe blazer noire avec un design découpé, avec des épingles à nourrice de différentes couleurs le long du côté droit de la jupe. Le second était un ensemble deux pièces scintillant rose vif avec un débardeur court et une jupe midi avec une fente haute sur la cuisse. Ses cheveux étaient coiffés avec de longues extensions et son maquillage pour les yeux était bleu et vert surmonté d’une lèvre nude.

Dua Lipa a ouvert le salon Versace SS22 pic.twitter.com/4niC6K1Akf – femme fatale (@eliesaaab) 24 septembre 2021

Lipa est repartie pour rejoindre Donatella Versace, la directrice artistique de la marque, pour son dernier salut à la fin, se cimentant comme l’une des muses de la marque.

C’est la première fois que Lipa participe à un défilé de mode. Elle a rejoint de nombreux autres grands noms qui ont également participé à la série, notamment Gigi Hadid, Emily Ratajkowski et Naomi Campbell.

DUA LIPA EST LE MOMENT pic.twitter.com/62UpdbZ5uH – gian • fan acc (@lgbtdlipa) 24 septembre 2021

Versace et Lipa ont collaboré à de nombreuses reprises, le chanteur britannique étant à la tête de la campagne automne 2021 du label. Versace a rencontré Lipa pour la première fois au salon Versus à Londres en 2017 et le chanteur a par la suite porté la marque à plusieurs reprises. Lipa rejoint d’autres célébrités mondiales qui ont forgé une amitié de longue date avec Versace, d’Elton John à Madonna.

Plus particulièrement, Lipa portait trois tenues conçues par Versace aux Grammy Awards 2021, où son dernier album “Future Nostalgia” a remporté six nominations, dont Album de l’année, Disque de l’année et Chanson de l’année. Lipa a remporté le prix du meilleur album vocal pop.

LIRE LA SUITE ICI :

Théorie du design : comment Ian Charms est devenu l’une des marques de bijoux préférées de Dua Lipa

Dua Lipa présente la campagne automne 2021 de Versace

La scène de la soirée des Oscars 2021 : Dua Lipa, Lady Gaga, Cynthia Erivo, Andra Day