Dua Lipa fait ses débuts surprise sur la piste du défilé de la Fashion Week de Versace

Dua Lipa a une fois de plus prouvé qu’elle est une femme aux multiples talents.

La pop star a fait ses débuts sur le podium lors du défilé printemps/été Versace à Milan le vendredi 7 septembre. 24. Et si nous ne savions pas mieux, nous dirions qu’elle « lévitait » alors qu’elle se pavanait dans un certain nombre d’ensembles époustouflants.

Les fans de l’artiste de Future Nostalgia bourdonnaient positivement sur les réseaux sociaux, avec un utilisateur de Twitter s’exclamant: “Dua Lipa marchant dans le spectacle Versace SS22 est EXACTEMENT ce dont nous avions besoin.”

Dua Lipa a ouvert le spectacle avec une veste de tailleur et une jupe noires, associées à des talons compensés et des bijoux en or. Elle a suivi cet ensemble à couper le souffle avec un haut court et une jupe à paillettes en deux pièces.

À la fin du spectacle, Dua Lipa a rejoint Donatelle versace alors que le designer s’inclinait.

Le compte Twitter de Versace a prouvé à quel point Dua Lipa a joué un rôle déterminant dans la collection printemps/été en révélant que les mannequins marchaient au rythme de l’album Future Nostalgia de la chanteuse. « Soyons physiques – nous sommes revenus à #MFW avec un spectacle physique ouvert et fermé par #DuaLipa et accompagné des succès de son album #FutureNostalgia », a tweeté la maison de couture.