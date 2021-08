Dua Lipa, Kanye West, Chris Brown, Pharrell… dans Pop Smoke

« Shoot for the Stars, Aim for the Moon » était exactement le 4e album le plus vendu au monde en 2020 selon les estimations de Mediatraffic. Deux morceaux ont réussi à atteindre le top 10 du Billboard Hot 100 : le mielleux ‘What You Know Bout Love’ et ‘For the Night’, ce dernier mi-temps entre trap et guitare avec Lil Baby et DaBaby.

Pop Smoke avait été assassiné à son domicile à l’âge de 20 ans en février 2020, mais son héritage se poursuit et ce soir, un album de lui intitulé ‘Faith’ est sorti, dont la tracklist vient d’être révélée quelques heures auparavant.

La liste des invités est vertigineuse et comprend des noms familiers de la pop tels que Dua Lipa (précisément un grand ami de DaBaby, car tous deux ont fait de ‘Levitating’ un macrohit) et Pharrell, controversé comme Chris Brown, omniprésent comme Future et Quavo, Kanye West, Pusha T, 21 Savage… Un travail d’ingénierie en production sur lequel plus de détails sur le mode d’enregistrement sont inconnus. Pop Smoke aurait eu 22 ans ces mêmes jours, en particulier le lundi 20 juillet prochain, alors l’album sort pour le célébrer.

“Bonnes nouvelles”

2. “Plus de temps”

3. L’exploit « Dites la vision ». Kanye West et Pusha-T

4. L’exploit « homicide involontaire ». Rick Ross et le rêve

5. L’exploit “Bout a Million”. 21 Savage et 42 Dugg

6. L’exploit “Brush Em”. Rah bruissement

7. L’exploit “Top Shotta”. Pusha-T, Travi et Beam

8. “30” exploit. Bizzy banques

9. “Battre le haut-parleur”

10. “Coupé”

11. L’exploit « Qu’est-ce que c’est Crackin ». Décoller

12. L’exploit “Génie”. Lil Tjay et Swae Lee

13. « M. Jones « feat. Avenir

14. “Woo Baby Interlude”

15. L’exploit “Woo Baby”. Chris Brown

16. L’exploit de « l’attitude ». Dua Lipa

17. Exploit « gâté ». Pharrell

18. Exploit « 8 balles ». Kid Cudi

19. Exploit “Porte dérobée”. Quavo et Kodak Noir

20. “Merci Beaucoup”