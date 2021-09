Dua Lipa manque le gala du Met pour tourner son premier film

in

Dua Lipaéchange un événement étoilé contre un autre – la chanteuse manque le Met Gala … parce qu’elle travaille sur ses débuts d’actrice sur grand écran.

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … la chanteuse “Levitating” fait partie d’une flopée de célébrités invitées au célèbre bal de collecte de fonds à New York ce mois-ci, mais elle a dû refuser car elle est occupée à filmer le prochain thriller d’action, “Argylle”.

Le film sera le premier rôle d’acteur de Dua, et elle sera aux côtés de certains des plus grands noms d’Hollywood… Samuel L. Jackson, Henri Cavill, Bryan Cranston, Bryce Dallas Howard, Jean Cena, Sam Rockwell et Catherine O’Hara, Juste pour en nommer quelques-uns.

On nous dit que Lipa est actuellement au Royaume-Uni en train de tourner le film – réalisé par Matthieu Vaughn de la renommée de ‘Kingsman’ – sinon, elle serait présente à l’événement. Elle y avait déjà assisté en 2019.

Le Met Gala aura lieu le lundi 13 septembre, et même sans Dua, présentera d’ÉNORMES noms, avec des rumeurs de participants qui incluent Beyoncé, Kim Kardashian Ouest, Jennifer Lopez, Rihanna, Harry Styles, Lupita Nyong’o, Camila Cabello, Addison Rae et Lewis Hamilton.

