Dua Lipa parle du harcèlement qu’elle a subi à cause de sa danse

La gagnante du Grammy a remercié ses fans et ses critiques de l’avoir aidée à arriver là où elle est en ce moment. Il a remercié toutes les personnes qui écoutent sa musique, a remercié pour le bien et le mal et a précisé que le L’intimidation dont elle a été victime lui a seulement donné envie d’être meilleure chaque jour.

“Cela fait quatre ans que mon premier album est sorti et je suis tellement reconnaissant pour toutes les opportunités incroyables, les gens incroyables que j’ai rencontrés, toutes les leçons incroyables que j’ai apprises, voyager pendant trois ans, être victime d’intimidation en ligne, ce qui m’a donné envie de danse. mon c*lo, et je vais vraiment mieux, alors merci beaucoup », a-t-il commenté en riant depuis le confort de son lit.