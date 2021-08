Dua Lipa portait un bikini string avec un t-shirt hot dog

Bien qu’il y ait de nombreux aspects de la vie de Dua Lipa auxquels je ne peux même pas m’identifier (comme être une pop star internationale, sortir avec l’un des frères et sœurs Hadid et ressembler à un ange conçu par Dieu lui-même, par exemple), il y a une seule chose que je comprends parfaitement : porter un t-shirt hot dog à la plage.

Plus tôt dans la journée, notre chanteuse pop préférée a fait une pause dans ses vacances albanaises et a montré à ses 69,7 millions d’adeptes le maillot de bain absolu * le plus froid * jamais vu sur les écrans de téléphone – ce qui en dit long, étant donné qu’elle a publié du contenu de bikini hella la semaine dernière. . Cette fois, Dua a accessoirisé son bikini minuscule en enfilant de délicates boucles d’oreilles créoles, un t-shirt rose hot dog et un chapeau de camionneur des années 2000. L’esthétique dans son ensemble semble… inattendue, mais absolument impeccable.

Quoi qu’il en soit, selon les photos de vacances de rêve que Dua a publiées, elle est actuellement en escapade romantique avec son petit ami Anwar et toute la famille Lipa à Kep Merli, en Albanie. C’est agréable de voir à quel point Dua et Anwar étaient privés, mais elle a parlé de sa décision d’être plus publique avec leur relation dans le numéro de février 2021 de British Vogue.

“Nous avons tous ces souvenirs et expériences incroyables, et s’il y a quelque chose que nous voulons partager ensemble, alors OK, c’est amusant”, a-t-elle déclaré. “Mais en même temps, nous sommes assez privés – nous ne vous montrerons que ce que nous voulons que vous voyiez.”

“C’est un peu de donner et recevoir, essayer de trouver le bon équilibre entre être si excité et être amoureux, et vouloir partager cela avec les gens autour de moi, mais en même temps ne pas vouloir en mettre trop, ” Dua a continué. “Je veux pouvoir être simplement heureux dans cette relation sans avoir l’opinion des autres.”

Dua n’est pas seulement relaxante, cependant – au cours de leur voyage de luxe, elle a laissé tomber un bang absolu d’une chanson et a sorti le clip “Demeanor” avec Pop Smoke. (Elle ressemblait à un personnage principal de la saison deux de Bridgerton, juste pour info.)

Partir en vacances, servir des looks et sortir ce qui devrait être un sommet des charts en même temps ?! Légende absolue sh * t.

Kelsey Stiegman Rédactrice principale du style Kelsey est l’experte de la mode de Seventeen.com et le nerd résident de Harry Potter.

