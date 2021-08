Dua Lipa porte un petit bikini au crochet pendant les vacances d’été

Dua Lipa a vécu sa meilleure vie littéralement tout l’été, et franchement, il est difficile de suivre le nombre de ses tenues que je veux acheter. Et quand je dis “c’est difficile à suivre”, je veux dire ma carte de crédit. Qui se débat.

Quoi qu’il en soit, Dua a porté une tonne de maillots de bain cool cet été, mais elle s’est vraiment surpassée avec ce bikini au crochet, qui, grâce au compte de fan @closetofdualipa, nous savons qu’il provient de GCDS.

Tragiquement, le costume est épuisé, mais d’autres looks de la marque sont toujours disponibles, y compris ce joyau :

Oh, et si vous aimez ce bikini à manches que Dua a également récemment porté en vacances ….

Il est également disponible pour vous de posséder et de canaliser votre Dula Peep intérieur dans :

Ensemble de bikini bralet orné de perles Alessandra Rich

Alessandra Rich cettire.com

222,41 $

Pour info, Dua semble être en vacances avec sa famille et son petit ami Anwar Hadid (vous savez, le frère de Bella et Gigi). Elle a récemment parlé de sortir avec Anwar à Rolling Stone, affirmant qu’ils avaient passé la quarantaine ensemble à la ferme de Yolanda Hadids en Pennsylvanie. “Je suis très à l’aise dans la relation, plus que tout autre”, a déclaré Dua. “[We] se réveiller vers 9h, 21h30, prendre une douche, s’habiller, prendre un petit déjeuner, emmener le chien faire une très belle promenade longue, peut-être faire du yoga, préparer un déjeuner, sortir, regarder un film, jouer avec le animaux. “

Wow, ça s’appelle vivre le rêve je suppose.

