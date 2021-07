Dua Lipa poursuivie par un photographe paparazzi pour avoir publié une photo d’elle-même

in

Un photographe paparazzi a officiellement déposé une plainte pour violation du droit d’auteur contre Dua Lipa parce que la jeune femme de 25 ans a publié une photo d’elle sur Instagram.

Le photographe spécialisé dans les litiges a récemment déposé une plainte précise auprès d’un tribunal fédéral de Californie, via sa société Integral Images, basée à New York, “une entreprise de photographie professionnelle”. Par coïncidence, l’entité est basée spécifiquement en Jamaïque, dans le Queens, tout comme Greensleeves Publishing, qui a fait la une des journaux aujourd’hui pour avoir poursuivi Chris Brown et Sony Music pour violation présumée du droit d’auteur.

Selon l’action concise, Integral Images le dimanche 3 février 2019, a pris une photo de Dua Lipa. La photo est incluse en tant qu’exposition dans le boîtier et semble montrer l’artiste londonienne «Love Again», passeport en main et bagages à ses côtés, faisant la queue dans un aéroport.

17 jours plus tard, Integral Images a appliqué le droit d’auteur sur l’image (avec un certain nombre d’autres) – les lois sur le droit d’auteur des États-Unis accordent généralement aux photographes les droits sur leurs photos de personnalités publiques – avec le US Copyright Office (numéro de demande 1-7437362240), et le L’USCO a approuvé la demande (numéro d’enregistrement VA0002139800) le même jour, selon la plainte.

Le plaignant a cependant remarqué la photo sur le compte Instagram de Dua Lipa le jeudi 7 février 2019, et a allégué que l’artiste, « sans permission ni autorisation…[had] volontairement sélectionné, copié, stocké et/ou affiché » l’œuvre protégée par le droit d’auteur, révèle le texte. Comme on pouvait s’y attendre, l’image n’était plus en direct sur l’Instagram de Lipa au moment de la publication de cet article.

Par conséquent, Integral Images a accusé l’artiste de violation directe du droit d’auteur, déclarant que la publication “illégale” peut avoir “augmenté le trafic” sur son compte Instagram et, à son tour, fait en sorte que Lipa bénéficie d’une augmentation des “revenus publicitaires et/ou des ventes de marchandises .

Dua Lipa ne semble pas avoir commenté publiquement le procès, qui n’est que le dernier d’une longue série d’actions en violation du droit d’auteur centrées sur l’image impliquant des artistes et des organisations de l’industrie musicale. Certes, la Recording Academy a été nommée fin janvier 2020 dans une plainte pour avoir prétendument publié une photo de Snoop Dogg sur son site Web et son compte Instagram sans avoir reçu la « permission ou le consentement » du photographe et plaignant Christopher Markisz.

Et après avoir mis son procès pour contrefaçon «Dark Horse» ultra-coûteux dans le rétroviseur, Katy Perry en mars de l’année dernière a tourné son attention vers une action distincte pour violation du droit d’auteur, déposée contre elle cette fois par une agence photo hollywoodienne, qui a affirmé que le chanteur -l’auteur-compositeur avait posté l’une de ses images (de Perry lors d’une fête d’Halloween) sur son compte Instagram sans autorisation en 2016.

Justin Bieber, Ariana Grande, Jessica Simpson et d’autres ont été confrontés à des cas similaires dans le passé, et Kim Kardashian est allée jusqu’à voyager avec sa propre équipe de photographes pour éviter la situation.