Dua Lipa reporte sa tournée européenne à 2022 – El Sol de México

La célèbre chanteuse Dua Lipa a reporté à 2022 sa tournée britannique et européenne prévue en septembre et octobre et a ajouté de nouvelles dates.

«Je suis complètement dévasté de ne pas pouvoir commencer la tournée prévue au Royaume-Uni et en Europe. Veuillez conserver vos billets, car ils seront valables pour les nouvelles dates”, a annoncé la chanteuse sur son profil Twitter.

La tournée passera par une trentaine de villes européennes comme Londres, Berlin, Paris ou Madrid, auxquelles s’ajoutent des rendez-vous à Vienne, Lisbonne, Munich ou Zurich.

La tournée comprendra une trentaine de concerts qui se tiendront entre avril et juin 2022.

Le premier concert aura lieu à Manchester et la clôture sera à Lisbonne, entre-temps, il visitera le Royaume-Uni, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie, la France, l’Espagne et le Portugal.

“J’ai hâte de remonter sur scène, et qu’on se retrouve”, a déclaré la chanteuse.