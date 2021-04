Dua Lipa revit son concert en streaming, ‘Studio 2054’, accompagné d’un documentaire inédit

MADRID, 18 mars (EUROPA PRESS) –

Le 27 novembre 2020, plus de cinq millions de téléspectateurs partout dans le monde, ils sont entrés dans le ‘Studio 2054’ par Dua Lipa. Un concert live diffusé par la plateforme LIVENow de nouveau en stock accompagné d’un documentaire, ‘L’histoire derrière le spectacle’, qui révélera les tenants et les aboutissants de la série avec des images inédites des coulisses et que comprend des entretiens avec Dua Lipa et certains des artistes qui l’a accompagnée cette nuit-là.

Avec un répertoire composé de chansons de « Nostalgie du futur » et son premier album, Dua a servi ses millions de followers lors d’une soirée futuriste et nostalgique qui a accueilli des invités spéciaux tels que Angèle, Bad Bunny, La Sainte Vierge, Elton John, FKA Twigs, J Balvin, Kylie Minogue, Miley Cyrus et Tainy.

Avec son spectacle virtuel révolutionnaire en novembre de l’année dernière, l’artiste a battu des records du monde pour les expériences musicales payantes en direct et a montré au monde à quoi pourrait ressembler l’avenir du streaming, à la fois d’un point de vue créatif et commercial.

Le concert revient avec la première d’un documentaire exclusif sur le making-of: ‘L’histoire derrière le spectacle’, une immersion dans les coulisses de la production, des gens et de l’impact de cet événement musical live révolutionnaire. Ce documentaire raconte mettant en vedette des images des coulisses inédites et de nouvelles interviews avec Dua Lipa, Angèle, The Blessed Madonna, Elton John et d’autres artistes.

GRAMMY WINNER POUR LE MEILLEUR DISCO POP

Depuis la sortie de son premier single en 2015, Dua Lipa est devenu l’un des jeunes artistes leaders dans le monde de la musique. Son premier album éponyme a dépassé le 6 millions de ventes dans le monde, les ventes de certains de ses singles atteignent 80 millions et la vidéo de son hit par excellence, New Rules (la chanson qui a changé ma vie, avoue-t-elle), a fait d’elle la plus jeune artiste solo féminine à atteindre un milliard de vues sur Youtube.

Son deuxième album, ‘Future Nostalgia’ a été mis en vente en mars 2020 et a déjà atteint 3 millions de ventes dans le monde, il a dépassé les 6 milliards de streams sur toutes ses chansons et vient d’être certifié platine au Royaume-Uni. Pour célébrer le lancement, l’artiste a enregistré une version live de l’album qui mettait en vedette d’innombrables stars, qu’elle a intitulée «Studio 2054» avec lequel il a battu des records de ventes internationales en livestream.

En février dernier, il a lancé ‘Future Nostalgia: The Moonlight Edition’, une édition élargie de l’album avec un total de 19 chansons qui comprend des chansons en collaboration avec J Balvin et Bad Bunny ou DaBaby. ‘Future Nostalgia’ a été nominé pour 6 Grammy Awards, parmi eux le Meilleur album vocal pop, avec laquelle il a été soulevé lors de la dernière édition tenue le 15 mars où l’artiste a joué Lévitation et Ne commence pas maintenant près de DaBaby.

Dua Lipa est l’artiste britannique le plus écouté sur Spotify dans le monde et l’artiste féminine la plus écoutée sur la plateforme. Elle est également l’artiste féminine la plus ancienne du top 10 depuis 1955 et l’album a passé 28 semaines dans le top 10 depuis sa sortie.

Le concert live de Dua Lipa, ‘Studio 2054’ sera à nouveau disponible avec des images exclusives de ce qui s’est passé dans les coulisses, dans le documentaire «L’histoire derrière le spectacle» à partir du 12 mars sur LIVENow. Les billets peuvent désormais être achetés sur le site internet de la plateforme au prix de 17 euros.