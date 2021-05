Dua Lipa s’adresse à Boris Johnson et demande une augmentation de salaire au NHS ⋆ .

Dua Lipa a exigé une augmentation de salaire pour les travailleurs du NHS (Image: PA)

Dua Lipa a utilisé son discours d’acceptation aux Brit Awards 2021 pour “ envoyer un message ” à Boris Johnson alors qu’elle appelait les travailleurs du NHS à obtenir une augmentation de salaire.

Le hitmaker Levitating a remporté le prix de l’artiste solo britannique et a expliqué qu’elle avait choisi l’infirmière Dame Elizabeth Anionwu comme sa collègue honorée avec qui partager son prix.

Dua a expliqué que Dame Elizabeth avait passé sa carrière à lutter contre l’injustice raciale.

«Elle a également passé beaucoup de temps et est une ardente et fervente défenseure de la protection des travailleurs de première ligne», a-t-elle ajouté.

La popstar a continué en faisant référence au mouvement Clap For Our Carers, qui voyait des gens à travers le Royaume-Uni se tenir devant leurs portes chaque semaine pour applaudir les travailleurs du NHS.

‘[Dame Elizabeth] a également déclaré qu’il y avait une énorme disparité entre la gratitude et le respect pour les travailleurs de première ligne, car c’est très bien de les applaudir mais nous devons les payer », a poursuivi Dua.

“ Et donc je pense que ce que nous devrions faire, c’est que nous devrions tous applaudir massivement et massivement et donner à Boris un message selon lequel nous soutenons tous une augmentation de salaire équitable pour notre ligne de front. Merci beaucoup.’

Dame Elizabeth, qui a pris sa retraite en 2007, est devenue la première infirmière spécialiste de la drépanocytose et de la thalassémie au Royaume-Uni en 1979.

Dua s’est adressé directement à Boris Johnson (Photo: .)

Elle a eu une carrière d’infirmière qui a duré des décennies, est devenue professeure en sciences infirmières et a été nommée Dame en 2017.

Dua a également stupéfié les fans avec sa performance aux Britanniques, entamant la cérémonie avec trois nominations.

La star a déclaré avant son apparition: “ Je suis tellement excitée de revenir jouer pour vous tous aux Britanniques cette année. Ce sera vraiment spécial d’être de retour sur scène au Royaume-Uni. ”

Ailleurs, Little Mix a remporté le prix du meilleur groupe britannique, en remerciant son ancien compagnon de groupe Jesy Nelson, et Billie Eilish a gagné dans la catégorie féminine internationale.

