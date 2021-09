Dua Lipa se produira à l’événement LuisaViaRoma à Saint-Barth le 29 décembre – WWD

MILAN — L’une des fusions et acquisitions les plus attendues de l’industrie de la mode milanaise a enfin eu lieu.

La société italienne de capital-investissement Style Capital a investi 130 millions d’euros pour acquérir une participation de 40 % dans le détaillant en ligne multimarques basé à Florence LuisaViaRoma, l’une des quatre principales destinations de shopping en ligne de luxe en Europe et aux États-Unis

L’opération s’est faite principalement au travers d’une augmentation de capital, visant à accompagner la croissance future de la plateforme de e-commerce, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 230 millions d’euros.

Suite à l’acquisition, qui sera finalisée d’ici la fin 2021, Andrea Panconesi, dont la grand-mère Luisa Jaquin a ouvert en 1929 une petite boutique sur la Via Roma à Florence, première graine du succès de l’entreprise familiale, deviendra président, tandis que la nomination d’un le nouveau président-directeur général sera annoncé prochainement.

«Je pense que la pandémie a donné un coup de pouce et accéléré le changement dans la façon dont les gens achètent des produits de luxe qui se produisaient déjà auparavant. Ce processus aura une longue traîne et c’est un moment crucial pour déterminer les vrais leaders du marché du futur », a déclaré la fondatrice et PDG de Style Capital, Roberta Benaglia. “Je pense qu’Andrea a été intelligent en comprenant l’importance d’ouvrir le capital de son entreprise à un partenaire financier qui peut l’aider [in] consolider et étendre encore son rôle dans le commerce électronique international.

« Nous étions le seul grand acteur de notre secteur qui n’était pas public ou participé par un grand groupe. De nos jours, pour grandir, il faut de gros investissements, en particulier parce que le scénario du commerce électronique a beaucoup changé par rapport à il y a 10 ans, lorsque de petits investissements pouvaient garantir de gros rendements », a déclaré Panconesi. « Pour faire ce grand pas, nous avons regardé autour de nous et nous avons trouvé la proposition de Style Capital très attrayante, car ils partagent avec nous la même vision de l’avenir.

Benaglia a souligné que Style Capital a eu raison de ses concurrents car « nous avons la mentalité d’une marque de luxe qui utilise la technologie pour atteindre ses objectifs, et non d’une entreprise technologique qui opère dans l’industrie de la mode ». Au fil des ans, Style Capital a acquis une grande crédibilité dans le domaine de la mode grâce à des opérations de fusions et acquisitions de haut niveau impliquant une gamme de marques prestigieuses, dont Golden Goose, MSGM, Forte Forte et Zimmermann.

Selon Benaglia, le nouveau PDG, qui a déjà été choisi, agira en tant que “sparring partner d’Andrea”, ajoutant que LuisaViaRoma ne nécessite pas une réorganisation, mais un “renforcement de la direction exécutive existante”.

Interrogé sur les objectifs futurs de l’entreprise, Panconesi a déclaré que des investissements importants seront réalisés principalement dans deux domaines, le CRM et la plate-forme informatique, qui sont directement exploités par l’entreprise.

Le renforcement du rôle de l’e-commerçant sur les marchés internationaux est également à l’ordre du jour de l’entreprise. Comme l’a expliqué Benaglia, si LuisaViaRoma est un leader en Italie, où ses ventes ont augmenté de 80 % au cours des trois dernières années, la société a un énorme potentiel de croissance en Europe et aux États-Unis. En particulier, Panconesi a déclaré que les États-Unis sont traditionnellement un marché clé pour LuisaViaRoma, non seulement en ligne, mais aussi sur son site de brique et de mortier florentin. « Traditionnellement, les plus gros dépensiers de notre magasin à Florence sont les Américains. »

Dans le cadre du processus d’internationalisation, l’entreprise s’appuiera non seulement sur des investissements en marketing numérique et à la performance, mais tentera également de renforcer la notoriété de sa marque à travers des événements physiques à travers le monde.

LuisaViaRoma a un partenariat permanent avec l’UNICEF et a participé à quatre galas de charité organisés sur les îles italiennes de Sardaigne et de Capri ; ils organisent une itération nord-américaine du format le 29 décembre au complexe cinq étoiles Eden Rock de St. Barth. “Il y aura environ 400 invités et Dua Lipa se produira en direct”, a déclaré Panconesi. « Je pense que les jeunes générations sont particulièrement attentives aux questions sociales et qu’elles apprécient que l’entreprise s’engage pour les bonnes causes.

Discutant des stratégies futures, Benaglia a également souligné qu’il sera essentiel pour LuisaViaRoma de continuer à investir dans des marques de niche émergentes et, en même temps, de continuer à développer des partenariats et des collaborations spéciaux avec des marques de luxe établies.