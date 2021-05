Dua Lipa, vainqueur absolu au retour du Britannique – El Sol de México

Dua Lipa a été couronnée ce mardi comme la gagnante absolue de la cérémonie des Brit Awards, ajoutant à son record le prix de la meilleure artiste britannique et du meilleur album pour “Future Nostalgia”.

Le compositeur britannique d’origine albanaise-kosovare a joué dans un gala qui a marqué le retour du spectacle vivant au Royaume-Uni après la pandémie, et était un gaspillage multicolore de l’autonomisation des femmes devant quatre mille participants, pour la plupart des «travailleurs essentiels».

Coldplay a ouvert la soirée avec une performance mémorable depuis une plate-forme sur la Tamise devant l’O2 Arena de Londres. Avec des feux d’artifice colorés et des hologrammes, ils ont présenté leur nouveau single “Higher Power”.

Dua Lipa a repris le port de l’Union Jack, le drapeau britannique, tout en faisant semblant de voyager dans une version “glamour” du métro de Londres et en interprétant certains de ses plus grands succès, tels que “Hallucinate”, “Don’t start now” ou ” Physique”.

Les femmes ont été les principaux protagonistes de la soirée et ont remporté la plupart des prix. En fait, quatre des cinq nominés dans la catégorie supérieure, Meilleur album britannique, étaient des femmes.

Dua Lipa, qui a remporté deux des trois prix pour lesquels elle a été nominée, a profité de ses discours pour défendre le rôle des femmes dans l’industrie, ainsi que celui des travailleuses qui ont été en première ligne pendant la pandémie.

“C’est très bien de les applaudir mais nous devons aussi les payer. Je pense que nous devons tous les applaudir et envoyer un message à Boris. [Johnson] que nous soutenons tous une augmentation de salaire équitable pour ceux qui sont en première ligne », a-t-il ajouté sous les acclamations du public.

2021 a été l’année où, après quarante et une éditions du Britannique, le Global Icon Award a été décerné à une femme: Taylor Swift, la seule artiste à avoir réussi en moins d’un an à placer trois de ses albums dans le numéro un sur les graphiques des ventes au Royaume-Uni.

«Nous vivons dans un monde où n’importe qui peut dire ce qu’il veut de vous, mais vous avez le droit de leur prouver le contraire», a-t-il déclaré en recevant le prix.

De son côté, Little Mix a été sacré meilleur groupe britannique et a également marqué l’histoire en Grande-Bretagne, étant le premier groupe féminin à remporter ce prix après 41 éditions des prix.

«Ce n’est pas facile d’être un groupe de filles dans l’industrie musicale britannique», ont-elles admis lors de la remise du prix dans un discours dans lequel elles évoquaient la «misogynie», la «discrimination» et le «sexisme» auxquels sont confrontées les artistes féminines.

Au niveau international, les sœurs américaines de HAIM ont remporté le prix du meilleur groupe; Billie Eilish a remporté le prix de la meilleure artiste féminine. The Weeknd a reçu le Brit du meilleur artiste masculin de l’ancienne Première Dame des États-Unis, Michelle Obama.

L’O2 Arena a connu un gala frénétique mettant en vedette, pour la quatrième année consécutive, l’humour incisif du comédien britannique Jake Whitehall, ainsi que les performances de Griff – récompensé comme artiste de révélation -, ou la promesse de la pop Olivia Rodrigo, qui fait ses débuts sur le sol britannique en exécutant son fameux «permis de conduire».

L’un des moments les plus spéciaux de la nuit, sans aucun doute, a été la version de “It´sa sin” de Pet Shop Boys d’Elton John et Years and Years, qui rappelait la série homonyme sur le sida dans les années quatre-vingt et He a souligné l’arc-en-ciel comme symbole du peuple britannique pendant la pandémie.

L’ancien membre de One Direction Harry Styles et son “Watermelon Sugar” ont remporté le Brit du meilleur single britannique, saisissant la chance de prendre le triplé à Dua Lipa.

Les voix de Rag N´ Bone and Pink, associées à une chorale gospel, ont mis la touche finale à une soirée qui se souvenait de celles d’antan, sans masque ni distance de sécurité, et ont rendu l’illusion de la musique dans un test décisif pour la culture britannique après la pandémie.