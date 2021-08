Dua Lipa vient de porter un haut court en tricot transparent et nous sommes amoureux

Dua Lipa nous a donné vie cette semaine avec ses nombreux looks de vacances tueurs sur Instagram. Au cas où vous auriez vécu sous un rock sur les réseaux sociaux, la chanteuse “Don’t Start Now” l’a vécu dans le paradis tropical de Kep Merli, en Albanie, avec sa famille et son petit ami Anwar Hadid.

En plus de vouloir plonger directement dans cette eau cristalline, nous aimons vraiment les vacances de Dua. Des bobs au crochet et des chemises pour hommes aux robes blanches découpées, Dua nous donne toute l’inspiration estivale dont nous avons besoin en ce moment. Mais c’est le dernier look de la chanteuse qui a officiellement fait tomber nos mâchoires.

Dua a posé pour une mini séance photo, que nous supposons avoir été prise par Anwar, contre un cactus géant dans un haut court en tricot noir transparent inspiré des années 70 et une jupe fendue de style Angelina assortie à la cuisse. Jetez un œil au feu qui vous convient :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

En superposant le tricot court à manches longues avec un haut à bretelles qui se noue autour de sa taille, Dua a accessoirisé un long pendentif en chaîne en or, des bagues en or et une paire de créoles carrées en diamant pavé. Sans oublier, bien sûr, sa paire de talons violets à bout carré vertigineux, dont nous avons besoin dans nos vies dès que possible.

En termes de glam, la chanteuse de Future Nostalgia a montré sa beauté naturelle avec peu ou pas de maquillage, coiffant ses cheveux en demi-chignon avec de longues vagues de plage et un bronzage éclatant au soleil.

Alors c’est officiel, on craque pour ce look des années 70. BRB, ajoute des hauts courts en tricot à nos paniers !

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io