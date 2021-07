Dua Lipa vient de porter une incroyable paire de pantalons à imprimé tigre

Dua Lipa nous a apporté * tellement * de nombreux looks emblématiques ces dernières semaines – de son ensemble épique de Wimbledon à sa mini-robe Euros – et elle est de retour avec une autre coupe affirmée. Cette fois, tout tourne autour de l’imprimé animal – l’imprimé tigre, pour être exact – et le pantalon tigre féroce de Dua est un rêve littéral.

Se rendant sur Instagram pour partager son dernier look, Dua s’est accroupie sur le sol en balançant son pantalon de tigre épique avec un haut court violet et des talons épais violets. Evidemment, le combo fonctionne super bien.

Elle a associé son look à des bagues dépareillées, une simple montre en or et des créoles en or, gardant ses cheveux simples dans un style classique mi-haut mi-bas. L’ensemble est impeccable. De plus, les fans aux yeux d’aigle remarqueront l’association subtile de Dua de son fard à paupières violet avec son dos nu et ses talons violets, et c’est la meilleure touche discrète pour compléter le look.

Comme si un look épique ne suffisait pas, Dua nous a offert un deuxième dans le même article, portant un joli haut court gris à col haut avec un pantalon super taille basse. Elle a gardé les mêmes anneaux dorés et le même fard à paupières violet.

Jetez un œil aux deux looks de Dua, avec * ces * pantalons à imprimé tigre, ci-dessous :

Ajoutant une légende cryptique à son message, Dua a écrit “excitée pour cela” en marquant la marque de boissons Truly Hard Seltzer, nous pouvons donc seulement imaginer qu’elle travaille sur une sorte de collaboration.

BRB, en ajoutant immédiatement un pantalon à imprimé tigre à notre liste de souhaits !

