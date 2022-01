Duane Bailey qualifie le gouverneur Jared Polis de « méprisable » pour les déplacements des camionneurs

Le frère d’un homme tué dans un accident de la route en 2019 critique le gouverneur du Colorado pour la façon dont il a commué la peine d’un chauffeur de camion dans la tragédie. Duane Bailey appelé Gov. Jared Polis un « être humain méprisable », arguant que la nouvelle peine de 10 ans est beaucoup trop clémente et affirmant que le politicien a programmé la commutation au milieu d’un incendie de forêt catastrophique local, selon KCNC.

« Le gouverneur s’est mis au-dessus des lois en ne laissant pas la procédure judiciaire se terminer », a-t-il écrit. « Une audience était prévue le 13 janvier pour reconsidérer sa peine. Le gouverneur aurait dû laisser cette audience avoir lieu.

Défendeur Rogel Lazaro Aguilera-Mederos, 26 ans, tué Miguel Angel Lamas Arellano, 24, Doyle Harrison, 61, Stanley Politano, 69 ans et le frère de Duane William Bailey, 67 ans, dans un accident le 25 avril 2019. Les procureurs ont déclaré qu’il n’avait pas emprunté une rampe d’accès après la défaillance de ses freins sur l’Interstate 70 dans le comté de Jefferson, au Colorado. Il s’est écrasé à plus de 85 miles par heure dans un trafic stationnaire, impliquant quatre semi-remorques et 24 voitures.

« C’est le résultat du fait que l’accusé n’a rien fait d’autre que de se soucier des autres qui étaient sur la route ce jour-là », a déclaré le procureur de district adjoint. Kayla Wildeman, selon le Denver Post.

Aguilera-Mederos a semblé regretter sa condamnation, affirmant qu’il avait demandé à plusieurs reprises à Dieu pourquoi il avait survécu et pas les autres. Même juge Bruce Jones a exprimé des sentiments mitigés sur le fait de devoir le condamner à 110 ans de prison. Bien qu’il ait déclaré que le camionneur devrait assumer la responsabilité de ce qui s’était passé, il a déclaré qu’il souhaitait que la loi lui permette d’infliger une peine plus légère. Il a dit que ses mains étaient liées, cependant. 110 ans était le minimum légal pour une multitude d’accusations, notamment d’homicide au volant, d’agression au premier degré et de tentative d’agression au premier degré.

La peine, qui aurait effectivement mis Aguilera-Mederos en prison pour le reste de sa vie, a suscité l’indignation et fait du camionneur une cause célèbre.

Dans sa décision de commuer la peine jeudi, Polis a déclaré que la peine de 110 ans était disproportionnée par rapport aux autres détenus du système.

Duane Bailey a toutefois fait valoir samedi que le gouverneur avait cédé à la pression du public au lieu de laisser le processus se dérouler devant les tribunaux.

« Le gouverneur a décidé que la pression des médias politiques et sociaux est plus importante que les victimes de cet accident », a-t-il déclaré.

Bien que Bailey n’ait pas soutenu une peine de 110 ans, il a déclaré que la peine de 10 ans n’était pas suffisante.

« Nous n’avons entendu le nombre de 110 ans que quelques minutes avant la condamnation », a-t-il déclaré. « Personne ne pensait que ce chiffre était correct. Nous étions tous d’accord avec le fait que les 20-30 ans étaient ce que nous pouvions soutenir.

Bailey avait précédemment déclaré à KMGH que la situation s’était inversée et que les gens pensent qu’Aguilera-Mederos est la victime, et non les quatre personnes tuées dans l’accident. Duane a qualifié son frère William de bonne personne, la plus intelligente qu’il connaisse.

« Je veux dire, je ne lui tends même pas une bougie. Marrant. Il a écrit de la poésie. Il est doué pour les anecdotes », a-t-il déclaré. «Je suis désolé que sa vie ait été minimisée au point que personne ne semble même plus s’en soucier. Ou du moins, c’est l’impression que nous avons.

