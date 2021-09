Duane ‘Dog’ Chapman et Francie Frane se sont officiellement mariés dans le Colorado au milieu d’allégations de querelles familiales et de racisme

Duane “Dog” Chapman et sa fiancée Francie Frane se sont mariés jeudi dans le Colorado. C’est le deuxième mariage pour Frane et le sixième pour la star de télé-réalité. Tous deux ont perdu leur précédent conjoint à cause d’un cancer en 2019. Après le décès de sa dernière épouse, Beth, Chapman a déclaré en septembre 2019 qu’il ne se remarierait plus jamais. Il a proposé à Frane en mai 2020. Kevin Frazier de Entertainment Tonight a interviewé le couple avant leurs noces mardi, et ils ont expliqué qu’ils écriraient leurs propres vœux et honoreraient leurs défunts conjoints pendant la cérémonie.

“Nous l’avons fait depuis le début”, a déclaré Frane. “Nous l’avons fait en privé, et dans nos vœux, nous les honorerons. Nous les honorons tout le temps. Et nous continuerons donc à le faire tout au long de leur vie. Tout au long de notre vie ensemble, nous continuerons à le faire. Ils en feront toujours partie.” Cependant, un certain drame a plané sur la cérémonie en raison du fait que la fille de Chapman, Bonnie, n’a pas été invitée au mariage en raison d’accusations selon lesquelles son père serait raciste et homophobe.

Dans la même interview de Entertainment Tonight, Chapman a fait des déclarations fanatiques concernant son utilisation de l’insulte à n-mots. “Je n’ai jamais été raciste”, a déclaré Dog. “Je suis à 33,5% Apache. Mais à cause d’il y a plus de 15 ans, j’ai un talon d’Achille parce que j’ai utilisé le mauvais mot.”

En 2007, l’émission de Chapman a été annulée par A&E après avoir lancé une diatribe raciste à propos de la petite amie de son fils à l’époque et utilisé le mot n à plusieurs reprises. “Je pensais que j’avais un laissez-passer dans la tribu noire pour l’utiliser, un peu comme Eminem”, a déclaré Chapman à ET. L’intervieweur Kevin Frazier a demandé qui lui avait donné “le laissez-passer”, et Chapman a répondu “les frères”. Après que Frazier ait suivi et demandé plus de détails, Chapman a affirmé qu’il avait obtenu “le laissez-passer” en prison.

“Je venais de sortir de prison en 1979 après avoir passé du temps, 18 mois au Texas et c’était probablement les trois quarts de la tribu noire. C’était donc un mot que nous avons utilisé dans les deux sens, comme peut-être un compliment”, a déclaré Chapman. . “Mon pass a expiré pour l’avoir utilisé mais personne ne me l’a dit.”

“Dire un nom raciste ne fait pas de vous un raciste”, a soutenu Chapman, mais Frazier a tenu bon en disant: “Si vous utilisez ce mot, si vous l’utilisez dans votre vie de tous les jours, cela fait de vous un raciste .” Chapman a également abordé les allégations de Bonnie selon lesquelles il est homophobe, citant sa relation avec sa fille, Lyssa. “Elle a été nourrie de quoi dire”, a-t-il déclaré. “J’ai trois hommes homosexuels dans mon équipe. Ma fille est homosexuelle, Baby Lyssa. Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un dirait ça.”

Chapman a poursuivi en affirmant qu’il “donnerait” sa vie “pour un homme gay ou un homme noir” et a fait valoir que Bonnie avait été “lavée de cerveau”. Apparemment, le drame a commencé après que la prochaine émission de Chapman Dog Unleashed a été abandonnée par Unleashed TV, bien que Bonnie soit toujours avec la société de production. Unleashed TV a déclaré dans une déclaration à ET que Chapman “a utilisé des épithètes raciales et homophobes pour attaquer de jeunes enfants afro-américains qui jouent avec sa fille dans The System d’UTV, une émission qui décrit l’inconduite de la police et suit les protestations contre la suprématie blanche dans la police”.

“En ce qui concerne l’idée que je subisse un lavage de cerveau, c’est la chose la plus stupide que mon père ait jamais dite”, a déclaré Bonnie dans un communiqué. “Je ne pensais pas qu’il irait aussi loin pour me discréditer au point de dire que j’ai subi un lavage de cerveau. Je m’inquiète pour lui. Il a commencé à croire à des théories du complot folles. La seule crédibilité que mon père a pour parler du lavage de cerveau est peut-être en tant que victime.”