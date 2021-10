Duarte bat Aldama dans le duel des recrues

14/10/2021 à 8h00 CEST

L’escorte dominicaine Chris Duarte a consolidé sa contribution en tant qu’acteur important dans le nouveau schéma de la Indiana Pacers et avec 21 points, deuxième meilleur marqueur, il les a aidés battre les Grizzlies de Memphis 109-107. Duarte, qui a également remporté le match de simple recrue contre l’espagnol Santi Aldama, a réussi 9 des 18 tirs depuis le terrain, dont un triple sur trois tentatives, et a touché 2 des 4 depuis la ligne du personnel. Il a également joué un rôle de premier plan dans le jeu intérieur en capturant six rebonds, cinq étaient défensifs, il a distribué quatre passes décisives, récupéré deux ballons, perdu deux autres, mis un contre et commis une faute personnelle au cours des 36 minutes qu’il a jouées.

L’attaquant lituanien Domantas Sabonis était chargé de mener l’attaque des Pacers (2-1) en obtenant un double-double de 24 points, 13 rebonds, quatre passes décisives et trois récupérations de balle.Le gardien Jeremy Lamb a marqué 15 de ses 20 points en quatrième. quart, y compris un tir sauté avec 4,9 secondes à jouer pour Indiana. Le meneur Sam Merrill, avec 30 points, a été le meilleur marqueur des Grizzlies (3-2) après avoir marqué 11 des 17 tirs sur le terrain, dont 8 des 13 triples.

Aldama a de nouveau montré toute sa classe dans le jeu intérieur et était au bord d’un double-double après avoir marqué neuf points et 11 rebonds, dont 10 défenseurs, et distribué deux passes décisives. Le centre espagnol a continué à avoir des problèmes dans le jeu offensif, marquant seulement 3 des 10 tirs sur le terrain, dont un triple en quatre tentatives, et a été parfait 2-2 depuis la ligne du personnel. Aldama a également récupéré un ballon, en a perdu trois, a mis deux blocs et a commis trois fautes personnelles.