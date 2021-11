Dubai Air Show : LCA, ALH et Hawks pour séduire les visiteurs du monde entier

Pour les Suryakirans et les Tejas, le Dubai Air Show sera la première fois qu’ils montreront leurs manœuvres aériennes.

La semaine prochaine, un contingent de l’Indian Air Force (IAF) participera au salon aéronautique biennal de Dubaï.

L’IAF a été invitée par les Émirats arabes unis à participer au salon qui se tiendra à l’aéroport international d’Al Maktoum du 14 au 18 novembre.

Les équipes de voltige Sarang et Suryakiran se produiront avec certaines des meilleures équipes de voltige et de démonstration au monde. Tous les avions et hélicoptères et les avions de combat légers de l’Inde « Tejas » ont atteint leur destination dans le pays du Golfe et ont été reçus par le major général Ishaq Saleh Mohammed al-Balushi des forces armées des Émirats arabes unis ainsi que par d’autres officiers des Émirats arabes unis. Aviation.

Quelles sont les autres équipes ?

Cinq Dhruv d’hélicoptères légers avancés (ALH) de l’équipe Sarang ; 10 BAE Hawk 132 de l’équipe Suryakiran. Et trois LCA Tejas sont là de l’IAF.

Ils étaient accompagnés de C-17 Globemaster III et de C-130J Super Hercules de l’IAF et se préparent maintenant pour la cérémonie d’ouverture plus tard cette semaine.

Selon l’IAF, il y aura des Saudi Hawks ; Al Fursan des Emirats Arabes Unis et les chevaliers russes.

En provenance d’Inde, outre les équipes de Sarang et de Suryakiran, l’avion de combat léger indien (LCA) « Tejas » fera également partie des démonstrations de statique et de voltige pendant le spectacle.

Des équipes de l’IAF ont-elles participé à l’étranger ?

Oui. En 2005, l’équipe Sarang a participé au Grand Prix d’Al Ain aux Emirats Arabes Unis.

Inde et Émirats Arabes Unis

Le mois dernier, l’Inde a rejoint un « nouveau QUAD » avec les États-Unis, les Émirats arabes unis et Israël et l’accent est mis sur l’amélioration de la sécurité maritime, de la connectivité et des infrastructures numériques.

En 2020, les pilotes de l’IAF ont utilisé la base aérienne d’Al Dhafra aux Emirats Arabes Unis comme escale lorsqu’ils étaient avec les avions de chasse Rafale en provenance de France.

