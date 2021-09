Dubaï autorisera le commerce de crypto dans les zones économiques exonérées d’impôt

La Securities and Commodities Authority (SCA) des Émirats arabes unis (EAU) a signé un accord avec la Dubai World Trade Center Authority (DWTCA) pour soutenir le commerce de crypto-monnaies dans la zone franche de DWTCA, a rapporté l’agence de presse d’État.

En vertu de cet accord, un cadre est établi qui permet à DWTCA de délivrer les approbations et les licences nécessaires pour mener des activités financières liées aux crypto-monnaies.

“Dubaï est sur le point de devenir un hub crypto”, a commenté Su Zhu, PDG et co-fondateur de Three Arrows Capital. “Crypto plus grand changement d’époque que la découverte du pétrole lui-même.”

Dans le cadre de ses efforts pour stimuler l’innovation et devenir une plaque tournante de l’économie numérique, la Dubai World Trade Center Authority a également annoncé mercredi qu’elle soutiendrait la réglementation, l’offre, l’émission, la cotation et la négociation de crypto et d’activités financières connexes au sein de sa zone franche.

Pendant ce temps, SCA supervisera, surveillera et inspectera les entités opérant dans cette zone franche.

En tant que centre financier et paradis fiscal de la région, Dubaï a pris plusieurs mesures pour renforcer l’utilisation de la blockchain dans la ville.

L’Airport Free Zone Authority de Dubaï a également signé un accord similaire avec la SCA en mai. En juin, un fonds Bitcoin – le premier du genre dans la région – a été coté à la bourse Nasdaq de Dubaï.

Selon les analystes financiers, Dubaï est bien placé pour tirer parti du marché croissant de la cryptographie au Moyen-Orient, car les régulateurs travaillent sur des règles favorables menant à son acceptation et à la promotion des technologies basées sur la blockchain.

« Avec l’essor de nouvelles technologies telles que les jetons non fongibles qui devraient jouer un rôle important dans l’avenir du commerce… DWTCA cherche également des moyens d’offrir un foyer durable à cet écosystème, afin de rester prêt pour l’avenir », a déclaré Helal Saeed. Almarri, directeur général de la DWTCA.

