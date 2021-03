Dubai Desert Classic: Garbine Muguruza affronte la têtue Elise Mertens pour atteindre la finale de Dubaï

C’était la bataille d’une force irrésistible contre un objet immobile. La double championne du Grand Chelem, Garbine Muguruza, s’est battue pour la victoire contre une implacable Elise Mertens, scellant sa place dans la finale féminine de tennis de Dubaï 2021. Dans un match impressionnant qui a duré plus de 2 heures, l’Espagnole était dans une forme brûlante en battant Mertens 6-4, 7-6 (7-5).

En entrant dans le tournoi, Muguruza a remporté plus de victoires que tout autre joueur de la tournée ATP. Malgré sa sortie anticipée à l’Open de Doha, où elle a perdu contre Petra Kvitova, Muguruza avait l’air toujours aussi confiante qu’Irina-Camelia Begu, Amanda Anisimova, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka sont toutes tombées dans son solide jeu de revers.

Une Muguruza émue a exprimé son soulagement après avoir converti sa balle de match contre un Mertens solide comme le roc.

Discutant de la bataille physique contre Mertens, Muguruza a déclaré: «Malgré les matchs continus, je crois que mon corps est fort et cela est également réalisable grâce au travail acharné de mon équipe. Bien que l’âge joue un rôle, je crois avoir trouvé l’équilibre, et c’est ma confiance lorsque je marche sur le terrain. »

La star belge Elise Mertens a eu une course magique à Dubaï, battant Viktoriya Tomova 4-6 6-2 6-4, Shelby Rogers 6-3 6-3, Caroline Garcia 6-4 6-2 et Jessica Pegula 5 -7 7-5 6- 0. La Belge n’est pas une adversaire désirable lors d’une mauvaise journée, mais compte tenu de son manque de puissance de feu, cela semblait supportable pour l’ancienne Championne de Wimbledon.

Un début nerveux de la part des deux a vu Mertens et Muguruza se rompre tôt. À la 52e minute, Muguruza a fait un revers sur la ligne pour assurer le premier set 6-4. Mertens ne devait pas tomber sans combat. Le deuxième set l’a vu utiliser une variété de tirs incroyables pour éviter trois points de rupture et tenir pour 1-1, et le set a été étroitement disputé et conduit à un bris d’égalité.

L’ancienne n ° 1 mondiale est montée 6-3 dans le breaker et a finalement clôturé la victoire à sa septième balle de match avec un jeu courageux au filet.

L’Espagnol a fait l’éloge de la défense de Merten, suggérant qu’il lui fallait un calme immense pour surmonter ses tirs.

«Il m’a fallu pas mal de balles de match pour clôturer le match. C’est une joueuse très talentueuse, elle vous redonne toujours une balle supplémentaire. Je suis juste heureux d’avoir pu le boucler en deux sets », a déclaré Muguruza, 27 ans.

L’Espagnole cherchera à remporter son premier titre depuis Monterrey en 2019 et enchérira pour une première couronne de Dubai Tennis, depuis qu’elle avait atteint la finale des éditions 2015 et 2018.

