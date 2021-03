Dubai Duty Free Tennis Championship: Dominic Thiem à la recherche de la gloire alors que la jeune génération cherche à briller

La tête de série Dominic Thiem recherchera le 18e titre de sa carrière et sa première couronne depuis la levée du trophée de l’US Open 2020 lorsque le jeu débutera lors de la semaine ATP500 des championnats de tennis hors taxes de Dubaï.

Connu pour se mobiliser pour les grandes occasions, le numéro quatre mondial tentera de devenir le premier Autrichien depuis Thomas Muster en 1997 à remporter le trophée des Dubai Duty Free Tennis Championships.

Joueur pour la grande occasion, il a atteint les finales des Open de France 2018 et 2019 et de l’Open d’Australie en 2020, et avec son triomphe à New York, il a également atteint la finale de l’ATP Tour Finals au cours des deux dernières saisons. . Mais son chemin vers la gloire sera disputé par des stars comme Roberto Bautista Agut, qui a remporté la victoire contre lui lors de l’édition 2015 du championnat de tennis de Dubaï et a mis un terme à sa belle course en quarts de finale de tennis de Doha plus tôt dans la semaine.

Le tournoi de cette année a vu de grands noms comme Roger Federer et Stan Wawrinka se retirer du tournoi, tandis que Rafael Nadal a refusé une entrée wild card pour le championnat.

Les championnats de tennis hors taxes de Dubaï, qui sont détenus et organisés par Dubai Duty-Free et qui se tiennent sous le patronage de SM le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, sont prêts à agir – tennis complet jusqu’au 20 mars.

La deuxième tête de série Andrey Rublev est à surveiller alors qu’il continue sa forme brûlante malgré la défaite contre Bautista Agut à Doha, et Basilashvili, le champion de Doha 2021, cherchera à utiliser son élan après avoir battu Roger Federer, Taylor. Fritz et Bautista Agut.

« Nous prévoyons une autre excellente semaine avec plusieurs joueurs qui méritent de remporter un titre aussi prestigieux », a déclaré le directeur du tournoi, Salah Tahlak.

«Nous avons donné des wild cards cette semaine à Denis Novak, qui a récemment atteint les quarts de finale à Montpellier, à Malek Jaziri qui a fait une course fantastique en demi-finale en 2018, à Aslan Karatsev, qui lors du récent Open d’Australie et comme un qualifié est devenu le premier joueur de l’ère ouverte à atteindre les demi-finales de leur premier Grand Chelem, et enfin l’ancien joueur de balle des championnats de tennis hors taxes de Dubaï Alexei Popyrin, qui a remporté le mois dernier le premier titre de sa carrière à Singapour.

En savoir plus sur l’application Sport360