Dubai Expo 2020: Ce qu’il faut garder à l’esprit lors de la visite du site de 4 km² de l’événement mondial

Un énorme 192 pays participent à l’Expo de six mois, chaque pays ayant son propre pavillon. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express)

Expo de Dubaï 2020 : L’Expo 2020 à Dubaï fait fureur en ce moment, et de nombreuses personnes se rendent dans la ville émiratie des Émirats arabes unis pour voir ce que différents pays du monde ont présenté. Un énorme 192 pays participent à l’Expo de six mois, chaque pays ayant son propre pavillon. En dehors de cela, des pavillons partenaires, des pavillons d’organisation ainsi que quelques pavillons spéciaux ont également été construits. Maintenant, avec plus d’un mois depuis le début de l’Expo, le nombre de visiteurs ne semble qu’augmenter et à juste titre. Outre les pavillons de pays brillants comme ceux de l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l’Inde, de la Corée du Sud et du Japon, le site de l’Expo compte également de brillants pavillons spéciaux comme le Pavillon de la mobilité, qui retrace le parcours de l’humanité depuis l’invention de la roue. , jusqu’à l’espace extra-atmosphérique, avec un accent particulier sur ce voyage au Moyen-Orient.

Il propose également un segment spécial de « Eat At Expo », où les gourmands peuvent non seulement profiter de différentes cuisines comme l’arabe, l’africaine, le libanaise et l’italienne, mais peuvent également apprendre à faire leur propre pain à la boulangerie et à l’école Bread Ahead !

Le site de l’Expo dispose de nombreux espaces photomaton pour les visiteurs. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express)

Donc, si vous souhaitez visiter la brillante Expo 2020 qui a été organisée à Dubaï, voici quelques points que vous devez garder à l’esprit.

Connaître le site de l’Expo

Le site de l’Expo 2020 à Dubaï est immense, et nous voulons dire énorme ! Le site de 4,38 kilomètres carrés est situé à Dubaï Sud et comporte trois sous-thèmes – Opportunité, Mobilité et Développement durable – et le site a donc également été divisé en trois quartiers thématiques nommés d’après ces sous-thèmes. Chaque quartier thématique dispose d’un pavillon thématique – le pavillon des opportunités, le pavillon de la mobilité et le pavillon de la durabilité – ainsi que de plusieurs pavillons nationaux.

Les véhicules ne sont pas autorisés sur le site de l’Expo 2020 et les utilisateurs doivent se garer dans l’un des quatre parkings désignés pour l’Expo. Depuis chacun de ces parkings, des navettes circulent fréquemment pour transporter les passagers jusqu’à la porte la plus proche. Le site dispose également d’une connectivité de métro, pour les personnes qui n’ont pas de transport personnel.

Gardez votre preuve de vaccination/test RT-PCR à portée de main

Aux portes, les visiteurs doivent montrer leurs billets pour entrer. Il est également conseillé qu’ils portent sur eux leurs certificats de vaccination pour fournir la preuve qu’ils ont reçu au moins une dose de vaccin reconnue par l’OMS ou par l’un des pays participant à l’Expo 2020. Au cas où un visiteur n’aurait pas reçu même une seule dose de vaccination, ils doivent avoir sur eux un rapport RT-PCR négatif réalisé dans les 72 heures suivant le jour de leur visite.

L’Al Wasl Plaza est au centre du site de l’Expo 2020, à l’intersection des trois quartiers thématiques. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express)

Des chaussures confortables sont indispensables

À l’intérieur de l’Expo, les visiteurs devaient marcher pour atteindre les différents pavillons. La superficie du site étant supérieure à 4 kilomètres carrés, les gens doivent porter des chaussures confortables, de préférence des chaussures de sport, afin de pouvoir parcourir de longues distances à pied.

Planifiez votre journée

Les files d’attente aux pavillons peuvent également être assez longues, de sorte que les visiteurs doivent présélectionner trois à quatre pavillons et attractions qu’ils souhaitent visiter, car couvrir plus que cela pourrait ne pas être possible. Le téléchargement de l’application Dubai Expo 2020 sur le téléphone peut s’avérer utile pour les directions, même si des cartes gratuites du site de l’Expo sont disponibles à l’entrée et dans des kiosques régulièrement placés. Des cartes sont également affichées sur un écran à divers endroits du site de l’Expo.

Le Mobility Pavilion est l’une des visites incontournables de Dubaï Expo 2020. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express)

Des bouteilles d’eau jusqu’au bout !

Les visiteurs doivent également emporter avec eux une bouteille d’eau de rechange. Le site de l’Expo dispose de distributeurs d’eau à des distances régulières d’où les visiteurs peuvent remplir leurs bouteilles d’eau. Avec la chaleur et la quantité de marche, la déshydratation peut être une réelle possibilité, et c’est donc un aspect très important à garder à l’esprit.

Les lieux incontournables à visiter

Tout compte fait, si vous prévoyez de visiter l’Expo 2020, il y a certains endroits que vous devez essayer de couvrir. Outre le pavillon de l’Inde, le pavillon de l’Allemagne est un grand oui pour les enfants et les adultes, avec ses jeux interactifs et pourtant, des questions importantes et sérieuses. Alif – le Pavillon Mobilité est aussi un site à ne pas manquer. Il dispose de la plus grande durée de vie des passagers au monde, ayant la capacité de soulever plus de 200 personnes à la fois. Il existe de nombreux restaurants comme Rising Flavours et Mudra qui peuvent être un endroit idéal pour assouvir votre faim. Mais le meilleur de tous est la tour Garden in the Sky sur le site, qui est une plate-forme rotative qui vous emmène pour une vue aérienne de l’ensemble du site de Dubaï Expo 2020.

