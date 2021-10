Dubaï publie de nouvelles règles pour la sécurité et les jetons dérivés

L’Agence des services financiers de Dubaï a annoncé de nouvelles règles pour les « tokens d’investissement », qui peuvent représenter des titres ou être des dérivés.

L’agence définit les jetons d’investissement comme des jetons sécurisés cryptographiquement qui ont certains des mêmes attributs que les titres et les dérivés, et sont émis, transférés et stockés à l’aide de la technologie du grand livre distribué. Ces jetons sont différents des jetons d’échange ou des crypto-monnaies. Les jetons de sécurité sont des représentations basées sur la blockchain des actifs sous-jacents, et les jetons dérivés tirent leur valeur d’autres jetons. Le cadre, qui n’est pas détaillé dans l’annonce, s’applique à toutes les entreprises qui souhaitent émettre ou échanger des jetons d’investissement dans l’émirat Dubai International Financial Centre et entreprises accréditées qui souhaitent offrir des services financiers liés aux jetons d’investissement. La DFSA prévoit également de déployer un cadre pour les jetons d’échange et de services publics, ainsi que certains jetons adossés à des actifs tels que les pièces stables, selon l’annonce. L’agence publiera un document de consultation sur ce règlement au quatrième trimestre. Les nouvelles règles sont basées sur un document de consultation qui a été publié par l’agence en mars.

