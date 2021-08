Dubai Tourism invite les voyageurs à découvrir la ville

En Inde, la campagne sera diffusée sur tous les canaux, notamment OTT, numérique et social.

Alors que les voyageurs se préparent à visiter de nouvelles destinations après le verrouillage induit par Covid-19 dans de nombreuses régions du monde, le ministère du Tourisme et du Commerce de Dubaï (Dubai Tourism) a lancé une nouvelle campagne mondiale, Dubai Presents, mettant en vedette Jessica Alba et Zac Efron. La campagne invite les voyageurs du monde entier, les chercheurs d’expérience, les conteurs et les créateurs artistiques à se mettre en scène, à écrire leur propre scénario et à apparaître dans leur propre aventure cinématographique.

La campagne présente une série de six courts métrages de bandes-annonces de différents genres, chacun emmenant les téléspectateurs dans un voyage à travers la ville. À travers la série de bandes-annonces, nous partageons un aperçu cinématographique des emplacements de la ville, des paysages majestueux, de la richesse de la culture et de la diversité, invitant les voyageurs du monde entier à visiter Dubaï pour créer leur propre aventure épique, Issam Kazim, PDG, Dubai Corporation for Tourism et Commerce Marketing (Dubai Tourism) ont déclaré. «Avec cette dernière production, nous portons la narration de destinations à un nouveau niveau, présentant Dubaï comme une ville qui célèbre les cultures de plus de 200 nationalités et offre une gamme d’expériences diverses pour toute la famille. Grâce à ces courts métrages, nous sommes également en mesure de mettre en lumière nos gratte-ciel et nos monuments et de mettre en évidence les façons uniques dont les visiteurs peuvent créer et s’approprier leurs expériences mémorables », a ajouté Kazim.

La campagne mondiale à 360 degrés a été lancée sur 27 marchés mondiaux, dont l’Inde. En Inde, la campagne sera diffusée sur des canaux, notamment OTT, numériques et les médias sociaux. En plus des six bandes-annonces dirigées par des célébrités, la campagne comprend également une série de teasers.

« Dans une période vraiment difficile et sans précédent pour l’industrie du tourisme, cette nouvelle campagne témoigne également de notre collaboration avec les parties prenantes de la ville et plus de 3 000 partenaires de voyage mondiaux pour améliorer notre approche coordonnée pour attirer les touristes à Dubaï. Nous sommes convaincus que la campagne Dubai Presents renforcera nos efforts pour accélérer la dynamique du tourisme dans ce qui promet d’être une année historique pour Dubaï alors que nous nous préparons pour la prochaine Expo 2020 et les célébrations du jubilé d’or des Émirats arabes unis », a déclaré Kazim.

